حفل العظماء.. مايكل جوردن ينضم لكتيبة مودعي بيب جوارديولا!
توديع حافل لمدرب أسطوري
تجمع حشد هائل بلغ 19 ألف مشجع في ملعب «كو-أوب لايف» لحضور حفل احتفالي عاطفي عقب موكب بالحافلة المكشوفة في شوارع المدينة. احتفلت الفعالية بالإنجازات التاريخية لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية في نادي مانشستر سيتي إلى جانب مدربهم المغادر، الذي اختتم مسيرته التي استمرت لعقد من الزمن بفوزه بثنائية الكأس المحلية. وساعد موكب من الشخصيات الأسطورية في النادي، بما في ذلك فينسنت كومباني وفرناندينيو، في عرض المجموعة المذهلة من الألقاب التي تم الفوز بها تحت قيادة المدرب الإسباني.
أيقونات الرياضة تشيد بهم بكلمات مؤثرة
من خلال رسالة مصورة، قاد أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين مايكل جوردان موجة التهاني العالمية، وقال: "أردت فقط أن أهنئك على مسيرة مهنية لا تصدق. استمتع بفترة تقاعدك. حظاً سعيداً في ملاعب الجولف، وحافظ على استقامة ضرباتك. تهانينا."
وأضاف لاعب الجولف تومي فليتوود: "أنت تستحق كل ما ستفعله بعد ذلك. إنه لشرف لي أن أعتبرك صديقاً، وتهانينا. لقد كنت رائعاً."
كما صرح المدير الفني المخضرم نيل وارنوك: "لا أستطيع أن أصدق أنك سترحل. لقد ودعت العديد من المدربين، لكنك الأفضل على الإطلاق. أفضل مدرب رأيته في حياتي."
العبقري الكاتالوني يودع الجمهور
وشهدت الاحتفالية ظهورات مفاجئة من القائد السابق كومباني واللاعب المعار جاك جريليش، إلى جانب الإعلان المفاجئ عن توقيع عقد مدته أربع سنوات مع نجمة فريق السيدات خديجة شو.
وفي معرض حديثه عن علاقته الوثيقة بالنادي خلال مقابلة أخيرة على المسرح مع نويل جالاجر، عازف الجيتار في فرقة أويسيس، قال جوارديولا: "أولاً وقبل كل شيء، شكراً جزيلاً لكم على حضوركم الليلة لتوديعي. أشعر الليلة أن هذا يظهر حقاً الروابط التي تربطني بهذا النادي. خلدون المبارك وجميع الأشخاص وجميع مشجعي سيتي الذين ارتبطوا بالنادي منذ اللحظة الأولى. شكراً جزيلاً لكم، لا أستطيع التعبير عن مدى امتناني. سأحتفظ بكم في قلبي دائماً، طوال حياتي".
تواجه إدارة الاتحاد مهمة إعادة بناء صعبة
يتعين على «سيتي» الآن أن يتخطى فترة انتقالية صعبة مع دخوله عصر ما بعد «جوارديولا» هذا الصيف. وقد تحرك مجلس الإدارة بسرعة بالفعل، حيث وردت أنباء عن توصلهم إلى اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع المساعد السابق «إنزو ماريسكا» لتولي منصب المدير الفني الجديد. ويواجه المدرب الإيطالي الجديد ضغوطًا فورية لتنفيذ خطط حاسمة لتجديد تشكيلة الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، بهدف الحفاظ على مستواه التنافسي المتميز على عدة جبهات.