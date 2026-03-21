احتفل إربلين أوسماني، البالغ من العمر 16 عامًا فقط، بأول مشاركة له مع الفريق الأول في المباراة ضد «الحديديين»، حيث دخل بديلاً ليون غوريتزكا في الدقيقة 87. كما تم اختيار غويدو ديلا روفيري (18 عامًا) لأول مرة ضمن تشكيلة المدرب فينسنت كومباني، لكنه لم يشارك في المباراة.
حفل الظهور الأول القادم! لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا يحتفل بظهوره الأول مع بايرن ميونيخ في المباراة ضد يونيون برلين
في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو، كان اثنان من مواهب نادي بايرن ميونيخ قد خاضا مباراتهما الأولى بسبب الضغوط التي تواجهها تشكيلة البطل الألماني. فقد دخل كل من دنيز أوفلي وفيليب بافيتش كبديلين في الشوط الثاني.
يوم السبت، اضطر كومباني مرة أخرى إلى الاستغناء عن العديد من اللاعبين. في حين غاب نيكولاس جاكسون (بطاقة حمراء)، ولويس دياز (بطاقتان صفراوان)، وجوناثان تاه (خمس بطاقات صفراء) بسبب الإيقاف، غاب جمال موسيالا (مشاكل في الكاحل)، وألفونسو ديفيز (إصابة في الفخذ)، مانويل نوير (تمزق في الألياف العضلية) وسفين أولريش (تمزق في الحزمة العضلية) بسبب الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، اضطر ألكسندر بافلوفيتش إلى الانسحاب في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل في الورك.
نادي بايرن ميونيخ: ثلاثة لاعبين محترفين فقط على مقاعد البدلاء
يلعب كل من ديلا روفيري وأوسماني في خط الوسط. انضم الأول إلى ميونيخ في عام 2024 قادمًا من أكاديمية كريمونيزي للشباب. أصبح الإيطالي بالفعل عنصرًا أساسيًا في فريق الاحتياط في دوري المنطقة البافاري، وسجل أربعة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في 21 مباراة بالدوري. أما أوسماني، فهو ينشط في صفوف شباب بايرن منذ عام 2017، ولم يشارك حتى الآن إلا مع فريق تحت 17 عامًا.
كما شارك المدافعان بافيتش وأوفلي في المباراة مرة أخرى. وكان الحارس ليونارد بريسكوت والمهاجم مايون كاردوزو من بين المواهب الأخرى في التشكيلة. وقد خاض الأخير مباراته الأولى ضد غلادباخ وشارك أيضًا في الدقائق الأخيرة من مباراة يونيون. وأكمل مقاعد البدلاء كل من رافائيل جويريرو وهيروكي إيتو وتوم بيشوف.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة السبت، 4 أبريل 15:30 SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الثلاثاء، 7 أبريل 21:00 ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا) السبت، 11 أبريل الساعة 18:30 ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الأربعاء، 15 أبريل 21:00 بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)