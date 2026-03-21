يضم تشكيل المدرب فينسنت كومباني في إربلين أوسماني (16 عامًا) وغويدو ديلا روفيري (18 عامًا)، وهما مراهقان لم يسبق لهما خوض أي تجربة احترافية من قبل.
ترجمه
حفل الراقصين الجدد القادم؟ وجهان جديدان مرة أخرى على مقاعد البدلاء في نادي بايرن ميونيخ
في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو، كان اثنان من مواهب نادي بايرن ميونيخ قد خاضا أول مباراة لهما مع الفريق بسبب الضغوط التي تواجهها تشكيلة البطل الألماني. فقد دخل كل من دنيز أوفلي وفيليب بافيتش الملعب كبديلين في الشوط الثاني.
ويضطر كومباني يوم السبت إلى الاستغناء عن العديد من اللاعبين مرة أخرى. وفي ظل غياب نيكولاس جاكسون (بطاقة حمراء)، ولويس دياز (بطاقة صفراء-حمراء) وجوناثان تاه (خمس بطاقات صفراء) بسبب الإيقاف، سيغيب جمال موسيالا (مشاكل في الكاحل) وألفونسو ديفيز (إصابة في الفخذ) ومانويل نوير (تمزق في الألياف العضلية) وسفين أولريش (تمزق في الحزمة العضلية) بسبب الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، سيضطر ألكسندر بافلوفيتش إلى الانسحاب في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل في الورك.
- Imago Images
نادي بايرن ميونيخ: ثلاثة لاعبين محترفين فقط على مقاعد البدلاء
في الوقت نفسه، يمثل ديلا روفيري وأوسماني خيارين محتملين لخط الوسط. فقد انضم الأول إلى ميونيخ في عام 2024 قادمًا من أكاديمية كريمونيزي للشباب. أصبح الإيطالي بالفعل جزءًا أساسيًا من فريق الاحتياط في دوري المنطقة البافاري، وسجل أربعة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في 21 مباراة بالدوري. أما أوسماني، فهو ينشط في صفوف شباب بايرن منذ عام 2017، ولم يشارك حتى الآن سوى مع فريق تحت 17 عامًا.
كما يعود المدافعان بافيتش وأوفلي للمشاركة في المباراة. ويضم التشكيل لاعبين موهوبين آخرين هما الحارس ليونارد بريسكوت والمهاجم مايون كاردوزو. وقد خاض الأخير مباراته الأولى بالفعل ضد غلادباخ. ويكمل مقاعد البدلاء كل من رافائيل جويريرو وهيروكي إيتو وتوم بيشوف.
وقال المدرب كومباني لقناة سكاي قبل انطلاق المباراة عن تشكيلته: "قد نحتاج إلى بعض هؤلاء اللاعبين اليوم. الأمر يتعلق أيضًا باكتساب الخبرة. بعضهم سينجح، وبعضهم لن ينجح. الأمر يتعلق بالاندماج. آمل أن يكون اللاعبون الذين سيبدأون المباراة اليوم أقوياء."
- تشكيلة بايرن ميونيخ: أوربيغ - ستانيسيتش، أوبامكانو، كيم، لايمر - كيميش، جوريتزكا - أوليسي، كارل، غنابري - كين
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة السبت، 21 مارس 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الثلاثاء، 7 أبريل 21:00 ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا) السبت، 11 أبريل الساعة 18:30 ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الأربعاء، 15 أبريل 21:00 بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)