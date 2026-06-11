لم يشذ حفل افتتاح كأس العالم 2026 عن الجدل الدائر على مدار الأيام الماضية حول النسخة الحالية، حتى وإن كان أقيم في المكسيك وليس في الولايات المتحدة الأمريكية؛ معقل الجدل الأكبر.
"ماتت كرة القدم" .. لقطة في حفل افتتاح كأس العالم 2026 تثير الاستياء بشكل واسع
ما القصة؟
أُسدل الستار اليوم الخميس، عن نسخة 2026 من الحدث العالمي، الذي يقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
وأقامت المكسيك الحفل الافتتاحي للمونديال، بمشاركة عدة نجوم على رأسها المغنية الشهيرة شاكيرا، قبل مواجهة أصحاب الأرض لجنوب إفريقيا.
الحفل سار بشكل مميز إلى أن أُذيعت لقطة اعتبرها البعض تشويهًا للحدث..
اللقطة تخص ظهور دُمى "لابوبو" على هامش الحفل، وسط استغراب الكثيرين، خاصةً وأنه أصل الدمية من هونج كونج ولا علاقة لها بالثقافة المكسيكية، بجانب أنها مجرد "تريند" انتشر في فترة ما دون قيمة حقيقية.
إعلاميون يعترضون
تصدر الصحفي الرياضي الإسباني خوسيه رامون فيرنانديز المعترضين على مشهد "لابوبو" في حفل افتتاح الحدث العالمي على ملعب مكسيكو سيتي "أزتيكا".
الصحفي الإسباني كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "كل شيء على ما يرام في الافتتاح، لكننا كنا نريد شيئًا يمثل الثقافة المكسيكية، أليس كذلك؟".
فيما كان الصحفي الأرجنتيني ماريانو بيريز أكثر حدة، إذ نشر لقطة "لابوبو" معلقًا: "ماتت كرة القدم".
الجمهور يستاء كذلك!
لم يكن الإعلاميون وحدهم من أعربوا عن استيائهم من ظهور دُمى "لابوبو" في حفل افتتاح كأس العالم 2026 بالمكسيك، إنما كذلك اعترض الجمهور بطريقته..
على سبيل المثال، كتب أحدهم: "لقد أصبح هذا العالم مهووسًا بالتيك توك"، وعلق آخر: "ظهور لابوبو في حفل افتتاح المونديال يجعلني أكره القرن الـ21 من كل قلبي".
لماذا ظهرت "لابوبو" في حفل الافتتاح؟
صحيح أن دمية "لابوبو" لا تنتمي للثقافة المكسيكية إلا أن الأمر لم يكن بمحض إرادة البلد المستضيف، إنما له علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"..
فيفا عقد شراكة خاصة مع شركة "شركة Pop Mart" المصنعة لألعاب "لابوبو"، احتفالًا بكأس العالم 2026، تقدم بموجبها الأخيرة منتجات خاصة تقتحم بها عالم الرياضة، ويبدأ الترويج لها من الحدث العالمي.