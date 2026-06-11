"ماتت كرة القدم" .. لقطة في حفل افتتاح كأس العالم 2026 تثير الاستياء بشكل واسع

أُسدل الستار اليوم الخميس، عن نسخة 2026 من الحدث العالمي، الذي يقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأقامت المكسيك الحفل الافتتاحي للمونديال، بمشاركة عدة نجوم على رأسها المغنية الشهيرة شاكيرا، قبل مواجهة أصحاب الأرض لجنوب إفريقيا.

الحفل سار بشكل مميز إلى أن أُذيعت لقطة اعتبرها البعض تشويهًا للحدث..

اللقطة تخص ظهور دُمى "لابوبو" على هامش الحفل، وسط استغراب الكثيرين، خاصةً وأنه أصل الدمية من هونج كونج ولا علاقة لها بالثقافة المكسيكية، بجانب أنها مجرد "تريند" انتشر في فترة ما دون قيمة حقيقية.



