حفظ ماء الوجه؟ إنفانتينو يقدم اعتذاراً مذلاً بشأن خطة بيع كأس العالم

عقب اجتماع طارئ لمعالجة الأزمة عقده الفيفا في المغرب، اعتذر إنفانتينو رسمياً عن "الأخطاء" التي ارتُكبت خلال محاولته الفاشلة لخصخصة أجزاء من كأس العالم.

وفي حين اضطُر الإداري السويسري إلى تراجع مُذل بشأن مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) المثير للجدل، فقد نجا بنجاح من تهديد كبير طال قيادته بعد أن أكد كبار المسؤولين في القمة دعمهم الكامل لرئاسته.

ويأتي تراجع إنفانتينو بعد أن أشعلت خطته لبيع حصص من البطولة لمستثمرين من القطاع الخاص حرباً أهلية داخل الهيئة العالمية المنظمة لكرة القدم.

وبلغ الصراع الداخلي ذروته بتمرد موحد من كبار القوى الأوروبية، إذ هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة كاملة لمسابقات الفيفا لو تمت الموافقة على المقترح التجاري.