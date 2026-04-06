حظي لامين يامال بإشادة خاصة من رونالدينيو لـ"اعتنائه" بقميص برشلونة رقم 10 الذي كان يرتديه هو وليونيل ميسي سابقًا

خلال زيارته للولايات المتحدة، أعاد رونالدينيو التأكيد على اعتقاده بأن برشلونة لا يزال قوة كروية أوروبية كبرى في سعيه نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015. وقال: "بلا شك، [برشلونة] لا يزال أحد أقوى الفرق في أوروبا، وأنا أتابعه دائمًا وآمل أن يحقق برشلونة ذلك بأسلوب رائع."

كما سلط صانع الألعاب الأسطوري الضوء على النمو المذهل الذي تشهده دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) بعد انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، وتحدث عن الحب العالمي الدائم الذي لا يزال يتلقاه من المشجعين. وأضاف: "كل عام [دوري MLS] ينمو بشكل كبير وآمل أن يستمر على هذا النحو، في بلد جميل، والناس كل عام يحبون كرة القدم أكثر، وهذا أمر رائع للغاية. لا يسعني إلا أن أشكر الله على هذا الحب؛ أينما ذهبت، يعاملني الناس دائمًا معاملة حسنة، وهذا أمر ممتع".

كما أيد رونالدينيو فكرة قيادة ميسي لمنتخب الأرجنتين للمرة الأخيرة في كأس العالم 2026، مضيفاً: "لا يزال الأفضل في العالم، ونأمل أن يصل إلى كأس العالم في أفضل حالاته ويحقق إنجازات رائعة".