حظي لامين يامال بإشادة خاصة من رونالدينيو لـ"اعتنائه" بقميص برشلونة رقم 10 الذي كان يرتديه هو وليونيل ميسي سابقًا
أسطورة السامبا تؤيد وريث الكتالونيين
تحدث الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2005 عن الضغط الهائل الذي ينطوي عليه ارتداء القميص رقم 10 في برشلونة، وهو القميص الذي أصبح مرادفاً لأعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. ونظراً لدوره الشهير في توجيه ميسي خلال ذروة مسيرته في كاتالونيا، فإن تأييد رونالدينيو يحمل وزناً كبيراً في ظل استمرار الصعود الصاروخي ليامال. وأعرب اللاعب البالغ من العمر 46 عاماً عن ثقته التامة في قدرة المراهق على تحمل عبء التوقعات في مثل هذا العمر الصغير.
رونالدينيو يشيد بـ«المذهل» يامال
وأشار رونالدينيو إلى أنه على الرغم من أن يامال لا يزال في المراحل الأولى من مسيرته الاحترافية، فإن براعته الفنية تضعه بالفعل ضمن نخبة المواهب العالمية. وأكد البرازيلي أن القميص، الذي يمثل القلب الإبداعي للبلوجرانا، لا يزال في حوزة لاعب قادر على صنع السحر على أرض الملعب. وعندما سأله موقع "أولي"عما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً يحافظ على هذا الرقم الأيقوني بالشكل المناسب، أجاب رونالدينيو: "بلا شك. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولا يزال صغيراً جداً، لكنه يقوم بأشياء مذهلة بالفعل. إنه يحافظ عليه جيداً".
ميسي لا يزال «الأفضل في العالم»
خلال زيارته للولايات المتحدة، أعاد رونالدينيو التأكيد على اعتقاده بأن برشلونة لا يزال قوة كروية أوروبية كبرى في سعيه نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015. وقال: "بلا شك، [برشلونة] لا يزال أحد أقوى الفرق في أوروبا، وأنا أتابعه دائمًا وآمل أن يحقق برشلونة ذلك بأسلوب رائع."
كما سلط صانع الألعاب الأسطوري الضوء على النمو المذهل الذي تشهده دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) بعد انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، وتحدث عن الحب العالمي الدائم الذي لا يزال يتلقاه من المشجعين. وأضاف: "كل عام [دوري MLS] ينمو بشكل كبير وآمل أن يستمر على هذا النحو، في بلد جميل، والناس كل عام يحبون كرة القدم أكثر، وهذا أمر رائع للغاية. لا يسعني إلا أن أشكر الله على هذا الحب؛ أينما ذهبت، يعاملني الناس دائمًا معاملة حسنة، وهذا أمر ممتع".
كما أيد رونالدينيو فكرة قيادة ميسي لمنتخب الأرجنتين للمرة الأخيرة في كأس العالم 2026، مضيفاً: "لا يزال الأفضل في العالم، ونأمل أن يصل إلى كأس العالم في أفضل حالاته ويحقق إنجازات رائعة".
طموحات البرازيل في كأس العالم 2026
يتوقع رونالدينيو بطولة شديدة التنافسية، حيث ستتواجه القوى الكبرى التقليدية والدول الصاعدة على أرض أمريكا الشمالية هذا الصيف. ويؤكد أن البرازيل تمتلك الجودة المطلوبة في جميع الخطوط لتشكل منافسة قوية على اللقب الذي غاب عنها منذ عام 2002. وقال: "أرى البرازيل في حالة جيدة جدًا، إنها فريق قوي، يضم لاعبين رائعين من الحارس وحتى المهاجمين، وجميعهم يتمتعون بمستوى عالٍ من الجودة. ستكون بطولة كأس العالم رائعة، حيث ستصل جميع الفرق في أفضل حالاتها. الجميع أقوياء جداً، وهناك العديد من الفرق هذه المرة، وستكون البطولة أكثر إثارة".