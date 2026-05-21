ميسي ويامال ومبابي وهالاند .. "الجبابرة" يتحدون ضد العرب والعراق الأسوأ حظًا بمهمة شبه مستحيلة في كأس العالم!

دعوة لتسليح الدفاعات .. المهمة ليست سهلة

حدث غير مسبوق في كأس العالم، ٨ منتخبات عربية بمونديال ٢٠٢٦ المقام بأمريكا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مما يجعل الآمال ممكنة لتكرار الإنجاز المغربي التاريخي في قطر 2022.

السعودية والأردن والعراق وقطر من آسيا، ومصر والمغرب وتونس والجزائر من قارة إفريقيا، كرنفال عربي خالص منتظر، ولكن هل الأحلام ممكنة بالفعل لكل هؤلاء؟

قرعة كأس العالم قد تقف في وجه أي إنجاز ممكن، وإن كان النظام الجديد بارتفاع عدد المنتخبات إلى الرقم ٤٨ بدلا من ٣٢، يفتح الباب أمام البعض في التأهل لمراحل إقصاء المغلوب ضمن أفضل الحاصلين على المركز الثالث من مجموعاتهم الصعبة.

الغريب أن القوة الهجومية الضاربة هي العامل المشترك لأغلب الفرق التي سيلعب أمامها العرب، لذلك يجب تحصين الدفاعات بأقصى شكل ممكن، حتى لا نجد أنفسنا خارج البطولة مبكرًا!

أحدهم سيلعب ضد ليونيل ميسي، وآخر في اختبار صعب أمام لامين يامال ورفاقه، إليكم العرب الأسوأ حظًا في المونديال ..

    تونس وخطر الخروج من دور المجموعات

    المنتخب التونسي عانى من فترات عدم استقرار في السنوات الأخيرة، خاصة بعد خروجه مبكرًا من كأس أمم إفريقيا 2025 على يد مالي، ولكن الآمال تتعلق على المدرب صبري لموشي نحو تجربة مختلفة في المونديال.

    المشكلة هي أن تونس وقعت في المجموعة السادسة التي تجعلها مهددة بالخروج من دور الـ48، لأن المركز الأول يبدو محجوزًا لصالح هولندا الفريق الأبرز بين الجميع.

    وبخلاف هولندا، هناك اليابان الخصم الآسيوي العنيد، مع منتخب السويد الذي يمتلك قوة هجومية شرسة مكونة من فيكتور جيوكيريس نجم آرسنال وألكساندر إيزاك لاعب ليفربول.

    وجود هذا الثنائي يُصعب كثيرًا من فرصة التأهل ضمن أفضل ثوالث، وسيكون على تونس الظهور بمستويات استثنائية للغاية من أجل عبور دور المجموعات بنجاح بدلًا من التمثيل المُشرف.

    المغرب تقع في فخ البرازيل

    بطبيعة الحال تعتبر المغرب هي المنتخب الأوفر حظًا من بين العرب، بسبب الجيل المميز الذي يمتلكه الأسود تحت قيادة محمد وهبي الذي جاء كخليفة لوليد الركراكي صاحب إنجاز المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

    القرعة أوقعت الفريق في المجموعة الثالثة مع هايتي والبرازيل واسكتلندا، ومن المنطقي اعتبار المغرب ومنتخب السيليساو هما الثنائي الأقرب لحجز تذكرة التأهل لدور الـ32.

    ولكن هذه المجموعة تجسد أيضًا سوء حظ العرب مع القوة الهجومية الضاربة، بسبب العناصر الموجودة في المنتخب البرازيلي، رافينيا ونيمار وفينيسيوس جونيور وغيرهم ممن استدعاهم المدرب كارلو أنشيلوتي.

    ولكن يجب الحذر من اسكتلندا أيضًا، سكوت مكتوميناي ورفاقه قدموا مستويات مميزة في التصفيات، ويمكنهم إحداث المفاجأة مع المدرب ستيف كلارك، لذلك يجب تأمين أي من المركزين الأول والثاني، وعدم الاعتماد على التأهل كأفضل ثوالث.


    مصر على موعد مع العمالقة

    فريق المدرب حسام حسن "فعل ما عليه" في أمم إفريقيا بالخروج من السنغال في نصف النهائي، وأثبت العميد قدرته على خلق مجموعة متوازنة دفاعيًا يمكنها التصدي لهجمات الخصوم المتوالية.

    الفراعنة صمدوا نسبيًا أمام كبار القارة السمراء وتغلبوا على كوت ديفوار، ولكن هل يتكرر ذلك أمام عمالقة المجموعة السابعة؟ بلجيكا وإيران ونيوزلندا؟

    المفارقة أن مصر ستلعب أمام 3 مهاجمين عمالقة من حيث الطول في هذه المجموعة، روميلو لوكاكو نجم بلجيكا ونابولي "طوله "1.91 متر"، كريس وود لاعب نوتنجهام فورست "طوله 1.91 متر"، مهدي طارمي من أولمبياكوس "إن شاركت إيران" وطوله 1.85 متر.

    سيكون على العميد التسلح أمام تلك الأطوال، بالإضافة للقوة الهجومية الكثيفة في بلجيكا، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار، كيفين دي بروينه بالإضافة إلى لوكاكو والشاب الواعد دييجو موريرا، فخ صعب على الفراعنة!


    السعودية ورفاق لامين يامال

    من أبرز النماذج على سوء حظ العرب مع القوى الهجومية الشرسة في المونديال، هو المنتخب السعودي، الذي يتواجد في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 مع كاب فيردي وإسبانيا وأوروجواي.

    الاسم الهجومي الأهم على الإطلاق في المجموعة، هو النجم الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، الحاصل على المركز الثاني للكرة الذهبية العام الماضي، والذي يعتبر السلاح الأشرس لدى المدرب لويس دي لا فوينتي من أجل المنافسة على البطولة.

    يامال غني عن التعريف، يمكنه فعل كل شيء وقلب الطاولة في لحظة، من المستحيل مراقبته تمامًا مثل ليونيل ميسي، ولكن هناك أيضًا عدة أسلحة يجب على السعودية القلق منها، مثل داني أولمو، ميكيل ميرينو، نيكو ويليامز وفيران توريس وغيرهم.

    الأخضر بقيادة مدربه الجديد جورجيوس دونيس سيكون عليه الحذر عندما يتعلق الأمر بالتأهل إلى دور الـ32، لأن هناك أوروجواي، فيديريكو فالفيردي ورفاقه لن يكونوا خصمًا سهلًا، بالإضافة إلى منتخب كاب فيردي الذي يعيش انتفاضة كروية غير مسبوقة.

    فكرة التأهل كأفضل ثوالث ليست مضمونة، لذلك المهمة ستكون صعبة، ولكن ما فعله الأخضر في مونديال قطر 2022 بإسقاط الأرجنتين بطل المسابقة 2/1، يمنحنا الكثير من الأسباب للتفاؤل.

    العراق ضد مبابي وهالاند

    هنا مع المعنى الحرفي لسوء الحظ، العراق الذي عانق التاريخ مجددًا بالتأهل إلى كأس العالم بعد التفوق على بوليفيا في الملحق، يلعب تحت قيادة جراهام أرنولد بالمجموعة التاسعة مع فرنسا والسنغال والنرويج.

    أولًا مع فرنسا، من أين نبدأ؟ برادلي باركولا وريان شرقي وعثمان ديمبيلي وديزيري دوي وكيليان مبابي وجان فيليب ماتيتا ومايكل أوليسي وماركوس تورام وغيرهم.

    العراق في فخ صعب للغاية، والمهمة ثقيلة أمام هذه الأسماء، والنجاة لا تعني أن القصة انتهت، هناك أيضًا النرويج مع الثلاثي إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد وألكساندر سورلوث.

    حتى المنتخب السنغالي يمكن ضمه للحسبة، الفريق لديه إسماعيلا سار وساديو ماني ونيكولاس جاكسون وإبراهيم مبايي وأساني دياو، كيف يصمد العراق أمام كل هؤلاء؟ المهمة صعبة ولكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

    منتخبان في مجموعة واحدة .. نعمة أم نقمة؟

    بالحديث عن الحظ العاثر مع القوى الهجومية، الجزائر والأردن وقعا في المجموعة العاشرة، مع الأرجنتين والنمسا، وعندما نسمع اسم منتخب التانجو، لا بديل سوى التفكير في كيفية مواجهة ليونيل ميسي.

    النجم الأرجنتيني سيكون على الأرجح ضمن قائمة المدرب ليونيل سكالوني النهائية، بجوار لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز وفرانكو ماتانتونو وغيرهم من النجوم.

    حقيقة صعود أسهم خوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد، وبروزه كأحد المهاجمين الصفقة في العالم، تجعل الأمور في غاية الصعوبة على الثنائي العربي الأردن والجزائر، رغم امتلاك كل منهما للعديد من العناصر المميزة كحال باقي العرب.

    وحقيقة أنهما وقعا معًا بمجموعة واحدة، تأتي كسلاح ذو حادين، جانب إيجابي بضمان مقعد عربي من هذه المجموعة حتى كأفضل ثوالث، وآخر سلبي بإمكانية تعادلهما معًا والخسارة من الأرجنتين والنمسا، مما يضعف كثيرًا من فرص التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، لأن رصيد كل منهما وقتها سيكون نقطة واحدة فقط.