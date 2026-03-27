Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro League
علي سمير

"حظر للتعاقدات وإيقاف كريستيانو" .. رد نصراوي للتشكيك في حديث مالكوم عن محاولة رونالدو لخطفه من الهلال!

مالكوم
الهلال
النصر
انتقالات
كريستيانو رونالدو
دوري روشن السعودي

اللاعب البرازيلي تسبب في مناقشات محتدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ضجة واسعة تسبب فيها الجناح البرازيلي مالكوم لاعب الهلال السعودي، بعدما كشف عن محاولات سابقة من كريستيانو رونالدو لإقناعه بالانتقال إلى صفوف النصر.

مالكوم انتقل للصفوف الهلال قادمًا من زينيت الروسي في صيف عام 2023، وأصبح بعدها من أهم العناصر الأساسية للفريق السعودي، ليخرج الآن للحديث عن كواليس جديدة تخص انضمامه للزعيم.

  Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League

    محاولة رونالدو لخطف مالكوم من الهلال

    مالكوم قال إنه بعد نهاية إحدى مباريات العالمي ضد الهلال، في عام 2024؛ اقترب رونالدو منه وقال له: "هل تريد القدوم إلى النصر؟!".

    وأشار النجم البرازيلي إلى أنه رد على الأسطورة البرتغالية بـ"الرفض"؛ مؤكدًا أنه يرتبط بعقدٍ رسمي مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.


  • مالكوم يشعل مناقشة محتدمة

    القصة بدأت عن طريق الناقد السعودي عبد الرحمن الجماز، يتحدث فيها عن تغريدة سابقة له يتحدث فيها عن عدم اكتفاء النصر بمحاولة "التخبيب" على حد وصفه بخطف سعود عبد الحميد فقط من الهلال، بل امتد الأمر إلى مالكوم نفسه، مشيرًا إلى أن الزمن أثبت حقيقة أقواله.

    وفي هذا السياق رد عليه صالح الطريقي المعروف بتشجيعه للنصر:"لو حدث هذا كان الهلال تقدم بشكوى ضد "النصر ورونالدو" بسبب مفاوضة أحد لاعبيه في الفترة المحمية، وسيعاقب النصر بالمنع من التسجيل فترتين، ويعاقب رونالدو بالإيقاف، فهل إدارة الهلال لم تقم بواجبها؟ أو مالكوم "هك عليكم"، أو البعض لا يجيد حبك الشائعات؟".




  • أوقف انتقاله إلى النصر

    وفي سياق متصل، كشف النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، عن أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، عندما كان يتولى تدريب عملاق الرياض الهلال، اتصل به للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2023.

    واعترف مالكوم أنه لم يقم بإعطاء جيسوس أي رد، في ذلك الوقت؛ حيث كان عملاق الرياض الآخر النصر، يتفاوض معه بقوة.

    وأضاف النجم البرازيلي: "لكن.. الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تدخل، ومنع انتقالي إلى النصر؛ لأذهب للهلال في النهاية".

    وعن ذلك يقول مالكوم: "رونالدو فضل تعاقد النصر مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو، الذي كان يعرفه جيدًا؛ بدلًا من التوقيع معي".

    وشدد النجم البرازيلي على أن المسؤولين استجابوا للأسطورة البرتغالية؛ خاصة أنه لديّه كلمة مسموعة للغاية، داخل نادي النصر.

  Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final

    أرقام مالكوم دي أوليفيرا مع نادي الهلال

    النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2023 - كما ذكرنا -؛ قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

    صفقة مالكوم كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ60 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي؛ لعب النجم البرازيلي 129 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 46 هدفًا وصانعًا 39 آخرين.

    ومع الهلال.. توّج مالكوم دي أوليفيرا بـ4 ألقاب رسمية - حتى الآن -؛ وهي: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".






