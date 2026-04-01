الكونغو تتحدى العنف والسياسة .. تأهل تاريخي إلى كأس العالم أمام جامايكا وترامب يحرمنا من رؤية لومومبا!

رغم حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الكونغو الديمقراطية، نجح المنتخب الأول لكرة القدم في توحيد الجميع تحت مظلة واحدة فقط، من خلال المواجهة الحاسمة التي لعبها الفريق في المكسيك ضد جامايكا.

المهمة لم تكن سهلة، بل احتاج الفريق إلى لحظة دراماتيكية في الوقت الإضافي من المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، من أجل الفوز بهدف دون رد.

لاعب مانشستر يونايتد السابق أكسيل توانزيبي وبيرنلي الحالي كان صاحب كلمة الحسم في الدقيقة 100 من عمر اللقاء، وهو الهدف الذي كان مشكوكًا في صحته، قبل أن تقوم تقنية الفيديو بتأكيده!

التأهل يعتبر الأول للكونغو منذ مونديال 1974، حيث شارك الفريق وقتها عندما كان اسم البلاد "زائير"، وجاء الصعود بشق الأنفس بشكل عام، بعد الوصول لمرحلة الملحق من خلال الفوز الصعب على نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة فاصلة بتصفيات قارة إفريقيا.