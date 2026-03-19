حصري مع جيمس ميلنر: «هل تستمر حتى تفقد حبك للعب؟» - لاعب برايتون المخضرم يعترف بأن قرارًا «صعبًا للغاية» بشأن اعتزاله يقترب
انضم ميلنر إلى رونالدو ومودريتش في نادي حصري
لم يعرف ميلنر سوى كرة القدم الاحترافية طوال ما يقرب من 25 عامًا. بعد أن خاض أول مباراة له مع فريق ليدز الأول وهو في السادسة عشرة من عمره عام 2002، لم يعلق حذاءه في الخزانة حتى بعد مرور أكثر من عقدين.
انضم إلى نادي حصري يضم نخبة من اللاعبين بعد تجاوزه سن الأربعين - محاكياً أمثال كريستيانو رونالدو وتيدي شيرينغهام ولوكا مودريتش وزلاتان إبراهيموفيتش - لكن عقده لمدة 12 شهراً مع برايتون سينتهي في الصيف.
صاحب الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يمتلك خبرة واسعة ليشاركها مع الآخرين
لا يبدو أن هذا اللاعب اليوركشيري الذي لا يكل، والذي خاض 656 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مستعدًا للتقاعد بعد، على الرغم من أنه بدأ في وضع خطط مبدئية لمستقبله المهني في مجال التدريب بعد اعتزاله اللعب.
ولا يزال يلعب دوراً بارزاً في ملعب أميكس، حيث يتم الاستفادة من خبرته الواسعة داخل الملعب وخارجه. لطالما كان ميلنر نموذجاً لما يمكن تحقيقه بفضل أخلاقيات العمل الصحيحة.
وقد نقل بعضًا من هذه المعرفة كجزء من فريق "أفضل أسوأ فريق" التابع لشركة Specsavers - حيث عمل مع نادي وارلي، وهو فريق سجل فوزًا واحدًا و18 هزيمة في الموسم الماضي، وتلقى 81 هدفًا - حيث استغل الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا كل فرصة متاحة لنقل كلماته الحكيمة.
خطة التقاعد: متى سيتوقف ميلنر عن اللعب؟
ويبقى أن نرى إلى متى سيستمر في تشجيع زملائه ودعمهم من داخل الملعب، حيث قال ميلنر لموقعGOAL ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لإطالة مسيرته لأطول فترة ممكنة: «أعتقد أن هذا سؤال صعب للغاية. أعتقد أنني لم أحسم أمري بعد. أعتقد أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة في كرة القدم على أي حال، خاصة عندما تصل إلى عمري، وكيف تغيرت الأمور في غضون عام واحد من حيث لم أكن قادراً على رفع قدمي إلى أن عدت الآن للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحتى قبل بضعة أشهر لم أكن أحصل على الكثير من الدقائق. لقد بدأت بعض المباريات مؤخراً وفزنا ببعض المباريات، لذا فإن الأمور تتغير بسرعة كبيرة وهذا قرار صعب.
"جسديًا، ما زلت أشعر أنني بخير. عقليًا، أشعر أنني قادر على الاستمرار. لكن ماذا تفعل؟ هل تستمر حتى لا تستطيع جسديًا الاستمرار؟ هل تستمر حتى تفقد حبك لهذه الرياضة؟ أم تتوقف قبل أن يصل الأمر إلى تلك النقطة؟ أعتقد أن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك.
"لذا أعتقد أن الأمر صعب للغاية ويجب أن تتعامل معه يومًا بيوم وتفكر في الخيارات المتاحة وعند نهاية الموسم لترى أين نحن. لكن في هذه اللحظة، من الناحية البدنية، أحظى برعاية جيدة جدًا في النادي من حيث أن أخصائيي العلاج الطبيعي يعرفون بالضبط ما تحتاج إلى القيام به. أشعر أنني ما زلت أساهم على أرض الملعب وأساعد برايتون، وهذا هو الأهم بالنسبة لي دائمًا.
"أريد أن أساهم داخل الملعب وخارجه للنادي وزملائي، وهذا ما أركز عليه في الوقت الحالي. ستأتي تلك القرارات، أنا متأكد من ذلك، لكن في هذه اللحظة أركز فقط على يومي وأحاول مساعدة برايتون."
لقاء ليفربول: ماذا ينتظر ميلنر وبرينتون بعد ذلك؟
فريق «الطيور البحرية» - الذي سجل هذا الموسم 10 انتصارات و10 تعادلات و10 هزائم - لم يخرج بعد من سباق التأهل للمسابقات الأوروبية في موسم 2025-2026. ومع ذلك، سيحتاج الفريق إلى إنهاء الموسم بقوة في مبارياته الثماني المتبقية، والتي ستبدأ باستضافة ليفربول يوم السبت.
ستكون تلك المباراة ذات أهمية كبيرة لميلنر، الذي يحتفظ بذكريات خاصة من السنوات الثماني التي قضاها في أنفيلد، لكن الرجل الذي لطالما افتخر بتقديم كل ما لديه لأي قضية لن يقدم أي تساهل.
