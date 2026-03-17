حصري مع جيمس ميلنر: صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز يعترف بأن الجوائز الشخصية لا تضاهي الألقاب و"أجواء غرف الملابس المميزة"
ميلنر يدخل التاريخ: ثلاثة ألقاب، رقمان قياسيان في عدد المشاركات و900 مباراة
لم يكن ميلنر ليتخيل، عندما خاض أول مباراة له مع فريق ليدز الأول في سن السادسة عشرة، أنه سيظل في قمة مستواه بعد ما يقرب من 25 عامًا. وبعد أن احتفل بعيد ميلاده الأربعين في يناير، أصبح لاعب الوسط الذي لا يكل جزءًا من نادي حصري فيما يتعلق بطول العمر في كرة القدم الاحترافية.
وقد مكنته قدرته على تجنب الإصابات الخطيرة في معظم الأحيان، إلى جانب التزامه التام بالتدريبات والتطورات في علم الرياضة خارج الملعب، من المشاركة في 656 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وأكثر من 900 مباراة إجمالاً مع ناديه ومنتخب بلاده.
اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، الذي خاض 61 مباراة دولية، فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مشاركاته في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر وكأس العالم للأندية، في سجل حافل بالإنجازات.
أصبح مكانه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز مضموناً الآن، في حين لم يتمكن أحد من تجاوز رصيده البالغ 46 مباراة مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً. مع اقتراب نهاية مسيرة مهنية متميزة، وامتلاكه العديد من الألقاب الكبرى، هل أصبحت الإنجازات الشخصية أكثر أهمية بالنسبة لميلنر الآن؟
روح الفريق: هل تساوي الأرقام القياسية قيمة الجوائز؟
ورداً على هذا السؤال، قال ميلنر - الذي يشارك في مشروع "أفضل فريق سيئ" التابعلشركة "سبيكسيفرز" - لموقعGOAL: "بصراحة، لا، ليس في الوقت الحالي. ربما عندما أنهي مسيرتي. أعتقد أن الجزء المميز بالنسبة لي هو أن أكون جزءاً من الفريق، وأن نحقق إنجازاً كفريق واحد مع زملائي، وأن نحتفل جميعاً كجماعة.
"لقد كنت محظوظاً بالفوز بالبطولات والألقاب، والاحتفال بها مع فريقك والمشجعين على متن حافلة مكشوفة. ولا يقتصر الأمر دائماً على الفوز بالبطولات أيضاً. أعتقد أن برايتون قادر جدًا على الفوز بلقب، بالتأكيد. لكن أن تكون جزءًا من شيء ما والهدف مختلف، وهو تحسين النادي ومساعدة النادي على المضي قدمًا ومساعدة اللاعبين الشباب على التطور وكونك جزءًا من مجموعة خاصة من اللاعبين في غرفة الملابس ومساعدتهم على المضي قدمًا.
"أعتقد أن هذا هدف مختلف عن محاولة الفوز بكأس أوروبا. وأعتقد أن كونك جزءًا من شيء ما هو أمر مميز، خاصةً عندما يكون حولك أشخاص طيبون وأشخاص تريد مساعدتهم.
"أشعر أنني محظوظ لوجودي في برايتون، حيث يوجد غرفة ملابس رائعة تضم شخصيات مختلفة، ومن الواضح أن هناك أعمارًا مختلفة، والعديد من الشباب الذين هم أصغر مني بكثير، ثم بالطبع المجموعة الأكبر سنًا، مثل داني ويلبيك. ربما أكون قد خففت الضغط عنه بسبب عمري، لكنه يبلغ 35 عامًا ويقدم أداءً مذهلاً. من الرائع رؤية ذلك. دونكي، وبالطبع جيسون ستيل، محترفان رائعان. ثم هناك الشباب، مثل كارلوس باليباس وجاك هينشيلوود وكوستولاس، وهؤلاء اللاعبون الذين تحاول مساعدتهم على المضي قدمًا والوصول إلى إمكاناتهم في أسرع وقت ممكن."
اللاعبون الصغار هم عماد مستقبل كرة القدم
يقدم ميلنر نصائح قيّمة في حملة "أفضل فريق سيئ" - بعد أن تعاون مع نادي وارلي، الذي سجل فوزًا واحدًا و18 هزيمة في الموسم الماضي، وتلقى 81 هدفًا. ولم يستبعد ميلنر فكرة الانتقال إلى مجال التدريب بمجرد اعتزاله، ويأمل في رد الجميل لكرة القدم بأي طريقة ممكنة.
وهو يدرك مدى صعوبة الوصول إلى القمة، لكنه يرى أن كرة القدم الشعبية هي شريان الحياة لكرة القدم الإنجليزية، حيث يسعى طموحو المستقبل المتحمسون إلى السير على نفس الطريق الذي أوصله إلى القمة.
قال ميلنر عن المباريات في الشوارع والمتنزهات بأنها لا تزال مهمة الآن كما كانت دائماً: "100٪، هذا هو المكان الذي يبدأ فيه كل شيء. لا أحد يبدأ في أكاديمية. لا أحد يبدأ اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على أفضل الملاعب. يبدأ الأمر في كل مكان.
"أنت تلعب كرة القدم، وتحب ركل الكرة. تحب أن تكون في الخارج مع أصدقائك، أينما كان ذلك، سواء في غرفة المعيشة في المنزل مع كرة مطاطية أو تتعرض للتوبيخ من أمك لركل الكرة ضد الأريكة، أو سواء كان ذلك في حديقتك أو في زقاق مسدود. كنت دائمًا أغار من أصدقائي لأنهم كانوا يعيشون في زقاق مسدود ويمكنهم اللعب في الشارع، بينما كنت أعيش على طريق مزدحم، لذا كان عليّ الذهاب إلى الملعب، ولم أكن كبيرًا بما يكفي. لم يكن بإمكاني الذهاب بمفردي إلا بعد بلوغي سنًا معينة، لذا لم أكن أستطيع الذهاب دائمًا. لذا كنت أركل الكرة باتجاه المرآب فتطير إلى حديقة الجار، فيغضب مني لأنها المرة الخامسة في اليوم التي تتجاوز فيها السياج وأشياء من هذا القبيل. هناك يبدأ كل شيء، وهو جزء مهم جدًا من الرحلة.
"إنها بعض من أفضل الذكريات التي يمتلكها الكثير من الناس الذين تتحدث معهم، فعندما يكبرون، يحبون اللعب مع أصدقائهم أكثر مما كانوا يفعلون عندما يلتحقون بالأكاديميات وما شابه ذلك، وتصبح الأمور جادة.
"لماذا تلعب هذه اللعبة؟ تلعبها من أجل الحب، ولا يشعر الجميع بهذا الشعور. لكل شخص دوافعه الخاصة، سواء كان المال، أو أن يكون أفضل لاعب في العالم، أو الفوز بالبطولات. لكن كل شيء يبدأ من الاستمتاع بها وحب اللعبة."
شخصية مميزة: كان ميلنر قدوة مثالية
لم يخفِ ميلنر أبدًا شغفه بكرة القدم، منذ مراهقته وحتى بلوغه الأربعينيات من عمره، حيث لا تزال تلك الرغبة الشديدة في المنافسة تتأجج بداخله. إنه مثال على ما يمكن تحقيقه بالموقف الصحيح، حيث ساعدت إنجازاته التي لم يضاهيها أحد في تمييزه كشخصية فريدة من نوعها.
تقوم شركة Specsavers بتوثيق التحول الذي يمر به نادي Warley FC في سلسلتها على YouTube بعنوان "Best Worst Team". شاهد جيمس ميلنر في الحلقة السادسة واشترك في قناة Specsavers’ Best Worst Team على YouTube لمتابعة رحلة الفريق.
