حصري مع جيمس ميلنر: «اركضوا حتى يتقيأ أول شخص!» - كيف يجمع الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي صنع التاريخ، بين الأساليب التقليدية والحديثة

لقد كان تبني هذه التطورات جزءًا كبيرًا من شخصية ميلنر، حيث قال لاعب الوسط الذي لا يزال في قمة عطائه - والذي أصبح الآن جزءًا من مشروع "أفضل فريق سيئ" التابع لـ"سبيكسيفرز" - لموقع GOAL عندما سُئل عما إذا كان دائمًا منفتحًا على طرق التفكير الجديدة: "أعتقد أنني كنت كذلك. أعتقد أن التغيير ليس سهلاً أبدًا. لطالما كنت فضوليًا. لطالما طرحت الأسئلة. لن أقفز عبر الحلقات لمجرد أنك تقول إن هذا هو الصواب. سأطرح التحدي، وسأسأل عن السبب، وأطلب منك أن تزودني بالمعلومات. لماذا هذا؟ لماذا نفعل هذا؟ لماذا نفعل هذا الآن؟ لماذا ليس غدًا؟ لماذا نفعل هذا في هذه الأيام وليس كل يوم؟ إذا كان هذا أمرًا صحيحًا، فيجب أن نفعله كل يوم بدلاً من هذه الأيام فقط. لذا أحاول دائمًا أن أتعلم قدر المستطاع.

"بمجرد حصولك على تلك المعلومات، نحن محظوظون الآن بعدد الأشخاص الذين يعملون في النادي. عندما بدأت، ربما كان لديك اثنان من أخصائيي العلاج الطبيعي، وربما مدلك بدوام جزئي، شيء من هذا القبيل، ومدرب لياقة بدنية واحد. والآن يضم قسم اللياقة البدنية على الأرجح خمسة أو ستة أشخاص.

"لذا، أستخدم بيانات GPS، كم تقطع من مسافة؟ والأمر لا يقتصر على "حسناً يا شباب، اليوم هو اليوم الأول من فترة ما قبل الموسم، سنركض حتى يتقيأ أول شخص، وعندما يتقيأ أول شخص، سنتوقف". بل الأمر هو: "حسناً، اليوم سنجري خمسة كيلومترات وسنجري 750 متراً بسرعة عالية، وعليكم أن تصلوا إلى أكثر من 90% من السرعة القصوى لهذا اليوم لأنه يوم السرعة العالية ومسافة السباق السريع". لذا فقد تطور الأمر كثيراً عن ذلك.

"ولا يوجد صواب أو خطأ لأنني أعتقد أنك تستفيد كثيرًا من الطريقة القديمة المتمثلة في "نحن نركض صعودًا على هذه التلال، ونركض حتى تشعر بالغثيان". هذا الترابط، وروح الفريق في تحمل هذا الألم معًا، ذلك الشعور بأن "ساقي تتدليان تمامًا"، لكنك تستمر في الجري. والأشياء التي تكسبها من ذلك، قد تتعرض لمزيد من الإصابات وأشياء من هذا القبيل. لكن ما تكسبه من عقلية التكاتف، على عكس الطريقة التي نتبعها الآن حيث الجميع يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمولة - تعرف بالضبط المسافة التي قطعتها - ربما تفقد بعض الأشياء، لكنك تكسب أشياء أخرى. أشعر أنني محظوظ جدًا لأنني جربت كلا الجانبين من اللعبة."