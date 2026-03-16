حصريًا مع جيمس ميلنر: نجم ليفربول السابق يكشف عن النصيحة «المهمة» التي قدمها له يورغن كلوب بشأن بدء مسيرته التدريبية

مع تراكم خبرة واسعة، فإن الانتقال من الملعب إلى خط التماس سيكون خيارًا منطقيًا للغاية بالنسبة لميلنر. وقد بدأ يفكر في السير في هذا الاتجاه، حيث قال لموقع GOAL - خلال حديثه في إطار مشروع "أفضل فريق وأسوأ فريق" الذي أطلقته شركة Specsavers - عندما سُئل عما إذا كان ينوي نقل خبرته إلى الفريق الأول أو على مستوى الأكاديمية: "إنه سؤال صعب. لقد حصلت على رخصتي B و A، ورخصتي UEFA B و A. أنا أستمتع بهذا الأمر، ومساعدة اللاعبين الصغار في الملعب.

"لقد أشركني المدير الفني [مدرب برايتون فابيان هورزيلر] كثيرًا في الجانب التدريبي العام الماضي عندما كنت مصابًا، وأشركني في اجتماعاتهم وما إلى ذلك، وهناك الكثير مما أستمتع به في ذلك. إنها أيضًا وظيفة صعبة للغاية، وترى مدى الجهد الذي يبذلونه، وترى المدربين يحلقون في السماء ويحصلون على لقب مدرب الشهر وعقد جديد، ثم يتم طردهم بعد سبع مباريات! لذا فهي وظيفة صعبة للغاية، وأحيانًا أعتقد أنني أود تجربتها، خاصةً لأنها صعبة. لديّ تلك العقلية التي تجعلك ترغب في الذهاب وإثبات أنك قادر على القيام بها. لكن من يدري؟

"أخبرني يورغن أنه عندما تنتهي، فإن أول شيء عليك فعله هو أخذ قسط من الراحة. أعتقد أنه عندما تكون قد عشت في نفس المستوى من الشدة الذي عشته أنا لسنوات عديدة، أعتقد أن ذلك مهم، أن تقيّم الوضع وتأخذ قسطًا من الراحة وتحدد ما هي الخطوة التالية وترى إلى أين نذهب من هناك. لكن هناك بالتأكيد جوانب في الجانب التدريبي أحبها. التواجد على أرض الملعب ومساعدة اللاعبين، وأجد أنه من السهل جدًا ملاحظة الأمور في الحصة التدريبية، وما هو غير صحيح تمامًا. لكن من الواضح أنك تحتاج إلى تعلم مهاراتك في الجانب الآخر، وهو تخطيط الحصص التدريبية.

"أشعر أنني محظوظ لأنني كنت لاعباً محترفاً لفترة طويلة، حيث بدأت في سن مبكرة. لذلك عندما تصبح لاعباً محترفاً، تبدأ في التفكير في الفريق بدلاً من التفكير في نفسك. كيف يؤثر ذلك على الفريق؟ ما الذي يحتاجه هذا اللاعب؟ كيف تختلف عقليته عن هذا اللاعب؟ لذلك أشعر بذلك، وبوجودي مع يورغن والمدير الفني الآن من حيث إشراكه لي، أشعر أن فهمي كان جيدًا جدًا، وقد حصلت على تدريب جيد جدًا حول التفكير في الفريق والمزيد حول ذلك بين الجانب اللاعب والجانب المدرب منذ بضع سنوات حتى الآن.

"لذا أعتقد أن هذا شيء يمثل ميزة لي إذا قررت الدخول في هذا المجال. وقد كنت محظوظًا جدًا بالأشخاص الذين عملت معهم واللاعبين والمدربين. لذا سيكون من المؤسف ألا أنقل هذه الخبرة إلى الجيل القادم، على ما أعتقد."