Jess Park Man Utd GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

حصرية جيس بارك: نجمة فريق Lionesses تتحدث عن انتقالها من مانشستر سيتي إلى مانشستر يونايتد ورسالة "الحرية" التي جعلتها تزدهر بينما يستعد فريق Red Devils لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

كان قد بقي أقل من ساعة على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الممتاز للسيدات عندما تم إتمام الصفقة الأكثر إثارة للدهشة. كانت جيس بارك وغريس كلينتون من أعمدة فريق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على التوالي خلال الموسم السابق. ومع ذلك، في اللحظة الأخيرة، تم إرسالهما إلى طرفي المدينة المتقابلين، لتمثيل ما كان أكبر وأشد منافسيهما.

أثار ذلك الكثير من الانتقادات الموجهة إلى مانشستر يونايتد. لم يكن أي من ذلك انعكاسًا على بارك، الموهبة الرائعة والمبدعة، بل جاء لأن الشياطين الحمر لم يقوموا سوى بصفقات محدودة طوال الصيف، مما يعني أنهم كانوا يتجهون إلى موسم سيشهدون فيه المنافسة على أربعة جبهات لأول مرة بفريق لا يبدو عميقًا بما يكفي. كان مانشستر يونايتد بحاجة إلى تجنيد المزيد قبل الموعد النهائي، وليس السماح للاعبين بالرحيل.

وتفاقم هذا الشعور في النصف الأول من الموسم، عندما لعبت قلة عمق الفريق دون شك دورًا في عدم قدرته على المنافسة بجدية على لقب الدوري الإنجليزي للسيدات. لكن لا يمكن توجيه أي انتقادات للنادي بسبب ما فعله مع بارك.

بعد أن أعاد لها مدرب مانشستر يونايتد مارك سكينر الحيوية من خلال منحها الحرية، حيث صمم لها دورًا فريدًا على أرض الملعب، ساعدت لاعبة المنتخب الإنجليزي هذا الفريق على التغلب على عيوب خطيرة للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الرابطة يوم الأحد.

وقالت بارك لـ GOAL قبل مباراة نهاية الأسبوع مع تشيلسي، متذكرة انتقالها من الجانب الأزرق لمانشستر إلى الشياطين الحمر: "بالطبع، ستكون متشككًا بعض الشيء. لكن بمجرد أن دخلت الملعب، سمعت صوت المشجعين على الفور، وأنا أقدر ذلك كثيرًا. لقد استمتعت بكل دقيقة".

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    شكل الطيران

    بارك تلعب وكأنها تستمتع بذلك أيضًا. مع ستة أهداف وأربعة تمريرات حاسمة، هذا هو أفضل موسم لها على الإطلاق في دوري WSL من حيث المساهمة في الأهداف، ولا يزال هناك ست مباريات متبقية. هذا بالإضافة إلى ثلاثة أهداف في مسابقات أخرى، بما في ذلك هدف التعادل الحاسم في فوز فريقها في ربع نهائي كأس الرابطة على توتنهام.

    قال سكينر عن مهاجمته المتميزة الشهر الماضي: "جيس تثير حماسي. إنها تثير حماس الفريق. إنها تثير حماس المشجعين. وأتعلمون ماذا؟ لقد وصلنا إلى مرحلة الآن، بمجرد أن تلمس الكرة قدمها، تعلمون أنها ستسجل. بمجرد أن تعلمون أنها في المكان المناسب، تعلمون أنها ستسجل الهدف".

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    حرية وفيرة

    وقد ساعدت المهمة التي كلفها سكينر بارك على إظهار تلك المهارة. في سيتي، كانت تلعب في مركز وسط الملعب بشكل أكثر تقليدية، ولكن في يونايتد، غالباً ما تبدأ اللعب على الجانب الأيمن ويُسمح لها بالتحرك في أي مساحة تظهر.

    عندما سُئلت عن الرسالة التي تريد إيصالها في هذا الدور، قالت بارك: "كن حراً، ابحث عن الكرة، ابحث عن المساحات، ابحث عن الفرص". وهذا بالضبط ما فعلته.

    تشرح قائلة: "المركز هو مجرد نقطة البداية. لا يجب أن يكون نقطة النهاية". "أحب فقط أن أتواصل مع اللاعبين من حولي، وأحاول أن أفعل ذلك بأفضل ما أستطيع، وأخلق فرصًا للتسجيل وتقديم المساعدة".

  • Jess Park Marc Skinner Man Utd Women 2025-26Getty Images

    الدور المثالي

    كان موقف سكينر طوال الموسم هو منح بارك الحرية لتزدهر.

    وقال مؤخرًا: "كمدرب، إذا قمت بتدريب اللاعبين بشكل مفرط، سترى أن ذلك يستنزف طاقتهم. عندما كانت [جيس] في سيتي، كان لها دور محدد وواضح للغاية وكان عليها القيام بأشياء معينة. كان ذلك مناسبًا لهم في ذلك الوقت، ولكن ما قمنا به هو محاولة التخفيف من الضغوط التي ستتعرض لها من خلال وضعها في أماكن لا تعتاد عليها الفرق. إذا وضعته في مكان واحد، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة الموقف. إذا واصلت تحريكه وسمحت له بالتمتع بهذه الحرية، فسوف يخلق أي شيء لأي شخص، وسوف يسجل الأهداف أيضًا".

    ما تأثير منح اللاعبين هذا النوع من الحرية على ثقتهم بأنفسهم، خاصةً عندما يكون اللاعب صانع ألعاب مبدعًا مثل بارك؟ تقول: "أنا واثقة من نفسي، ومنحه لي هذه الحرية أعطاني حقًا زاوية مختلفة من اللعبة لأعبر عن نفسي وألعب كرة القدم".

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    اتساق الرسالة

    استمر هذا الوضع حتى مع تغير الصورة الهجومية. في يناير، عوض مانشستر يونايتد الصيف الهادئ بفترة انتقالات شتوية رائعة، حيث جلب مهاجم بايرن ميونيخ ليا شولر، ونجمة هاماربي إلين وانغرهيم، والظهير هانا لوندكفيست من سان دييغو ويف.

    أدى وصول شولر ووانغرهيم - خاصة الأخيرة، التي شغلت بانتظام المكان الذي كان دائمًا مكان بارك على اليمين - إلى مزيد من التناوب في اللاعبين والمراكز في خط الهجوم، حيث بدأت بارك أيضًا في اللعب في الوسط وعلى اليسار منذ بداية العام.

    وتقول: "الرسالة لا تزال كما هي. أعتقد أنه لا يزال من المهم، أينما تلعبين، أن تجدين المساحات والفجوات وتلتقطين الكرة وتقومين بما تجيدينه. بغض النظر عن المكان الذي ألعب فيه، سأحاول دائماً القيام بذلك".

    بفضل تنوع لاعبات مثل وانغرهيم وميلفين مالارد، التي ساهمت في 16 هدفاً هذا الموسم، أصبح هجوم يونايتد أكثر مرونة وقابلية للتبادل. 

    تشير بارك إلى أنه "من الواضح أن معرفة المسؤوليات خارج نطاق الاستحواذ على الكرة تتطلب الكثير من المسؤولية. ولكن طالما أننا نمتلك ذلك، فإنه من الجيد أن نلعب بحرية".

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    تعزيزات

    كما أنه أضاف القوة الهجومية اللازمة مع بدء "المرحلة الحاسمة" من الموسم. لم يكن عمق مانشستر يونايتد في النصف الأول من الموسم على المستوى المطلوب، ويستحق اللاعبون تقديراً كبيراً لما تمكنوا من تحقيقه على الرغم من ذلك. والآن، وصلت التعزيزات لمساعدتهم على البناء على ذلك.

    سجلت وانغرهيم 17 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة في 25 مباراة بالدوري السويدي العام الماضي، وتضيف "مزايا" يعتقد بارك أنها "مفيدة جدًا جدًا لهذا الفريق". في الوقت نفسه، شولر، المهاجم الذي سجل 103 أهداف في 180 مباراة مع بايرن ميونيخ، هو شخص يتحدث معه بارك "كل يوم" بينما يعملان على بناء تلك العلاقة.

    "في ملعب التدريب، نعمل على أشياء ربما فاتتنا قليلاً أو أشياء من هذا القبيل. إنها تنسجم حقًا مع المجموعة وهي لاعبة رائعة. أعتقد أن هذه المجموعة مميزة حقًا في هذا الصدد. تدور محادثاتنا حول ما نريده على الملعب، ولكن عندما نخرج من الملعب، نكون في الواقع مجموعة متماسكة للغاية. أعتقد أن هذا أحد أقوى نقاط قوة فريقنا".

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    "كل مباراة هي بمثابة نهائي"

    بفضل التماسك والجودة الفردية والعمق الحالي في هذا الفريق، يستعد مانشستر يونايتد لختام رائع للموسم. هذا الأحد، سيخوض الفريق نهائي كأس الرابطة، ساعياً إلى الإطاحة بحامل اللقب تشيلسي. بعد ذلك، سيخوض الشياطين الحمر ست مباريات حاسمة في الدوري الإنجليزي للسيدات، مدركين أن أي تعثر سيكون مكلفاً في السباق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وسط كل ذلك، هناك دوري أبطال أوروبا الفعلي، حيث ستبدأ مباريات ربع النهائي ذهابًا وإيابًا بين الشياطين الحمر وبايرن ميونيخ في 24 مارس.

    تقول بارك: "كل مباراة هي بمثابة نهائي"، لكن نهائي الأحد يبدو دائمًا مهمًا بشكل خاص لأنه أول لقب في الموسم. الفوز يمنحك ثقة كبيرة لمواجهة بقية المباريات المهمة. الخسارة، من الضروري أن تتعافى منها بسرعة، وإلا قد تتدهور الأمور.

    يضيف بارك: "أعتقد أنك إذا وصلت إلى النهائي وفازت بشيء ما، يمكنك استخدام ذلك كوقود، لأنك تريد أن تستمر في الشعور بذلك".

    سيكون فوز مانشستر يونايتد خطوة كبيرة أخرى في مسيرته. لقد كان موسمًا رائعًا بالفعل، حيث حقق الفريق تقدمًا كبيرًا في أوروبا على وجه الخصوص. إن تحقيق الفوز الثاني فقط على تشيلسي، في اللقاء السابع عشر بينهما، ورفع كأس الدوري لأول مرة سيكون بمثابة إعلان قوي. وفي بارك، لديهم لاعب مميز، يفيض بالثقة، يمكنه تحقيق اللحظة التي ستكون ضرورية للقيام بذلك بالضبط.

