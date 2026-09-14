شهدت الجولة الرابعة من موسم الدوري الفرنسي 2026/27 مواجهات تكتيكية حاسمة، وانتصارات شاقة، وتطورات مهمة في مختلف أنحاء فرنسا. وبدأ باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب في بريست، بينما ألحق ستاد رين هزيمة جديدة بمرسيليا، وفرّط موناكو في نقاط أمام ستراسبورغ.
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حصاد الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يحقق فوزه الأول في بريست، ورين يتفوق على مارسيليا وموناكو يتعادل مع ستراسبورج
- AFP
ستاد بريستوا 29 0–1 باريس سان جيرمان
حقق باريس سان جيرمان أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، بعدما فاز خارج أرضه على ستاد بريست 29 بنتيجة 1–0 بانضباط كبير. وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد مبكرًا في الدقيقة الخامسة، بعدما أنهى الهجمة بتسديدة حاسمة. وحافظ فريق لويس إنريكي على تماسكه الدفاعي رغم الضغط المتأخر والبطاقتين الصفراوين لكل من فيتينيا ودرو فرنانديز.
- AFP
ستاد رين FC 1–0 أولمبيك مارسيليا
تغلّب ستاد رينيه إف سي على أولمبيك مارسيليا بنتيجة 1–0 على ملعب روازون بارك في مواجهة اتسمت بإيقاع مرتفع. وسجّل رين الهدف الوحيد في المباراة، ونجح في الحد من الزخم الهجومي لمرسيليا طوال اللقاء. وتصاعدت حالة الإحباط لدى أولمبيك مارسيليا بعدما تلقى أربعة إنذارات، ليتكبد هزيمته الثانية تواليًا في الدوري.
- AFP
آر سي ستراسبورغ الألزاس 1–1 موناكو
اكتفى متصدر الدوري، موناكو، بالتعادل 1–1 أمام ستراسبورج ألزاك على ملعب لا مينو. ونجح ستراسبورج في الحد من خطورة الخط الهجومي القوي لموناكو، ليضمن اقتسام الفريقين للنقاط في مواجهة تكتيكية متقاربة.
- AFP
ليل 2-0 تروا AC
عاد ليل إلى سكة الانتصارات بفوز مريح على أرضه بنتيجة 2–0 على إي إس تروا صاحب المركز في النصف السفلي من الجدول، على ملعب ديكاتلون أرينا. وفرض ليل سيطرته على إيقاع اللعب منذ صافرة البداية، واستغل فرصه بفاعلية، بينما حرم تروا من أي فرص محققة.
- AFP
باريس إف سي 0–0 أولمبيك ليون
حسم التعادل السلبي 0–0 مواجهة باريس إف سي وأولمبيك ليون على ملعب ستاد جان-بوان. وندرَت الفرص الواضحة في المباراة مع تفوق الخطين الدفاعيين، ليبقى الفريقان بقوة في دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.
- AFP
أوكسير 1–0 نيس
حقق أوكسير أول انتصار له في مشواره بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعدما تغلب على نيس 1-0 على ملعب ستاد دو لابي ديشامب. هدف وحيد كان كافيًا لأوكسير، الذي دافع عن تقدمه عبر اللعب البدني في الدقائق الأخيرة.
- AFP
لو مان إف سي 2–2 آر سي لانس
تعادل لو مان إف سي الصاعد حديثًا بنتيجة 2–2 مع آر سي لانس في ملعب ماري مارفانغت، في مواجهة مثيرة تبادل فيها الفريقان الفترات الهجومية ضمن لقاء مفتوح، ليتقاسما النقاط مع صافرة النهاية.
- AFP
لوريان 2–2 تولوز
اقتسم لوريان وتولوز النقاط في مباراة مثيرة شهدت أربعة أهداف (2–2) على ملعب دو موستوار. وعاد تولوز من التأخر في النتيجة ليحصد نقطة بشق الأنفس خارج أرضه.
- AFP
لوهافر 0–0 أنجيه SCO
انتهت مباراة لوهافر وأنجيه بالتعادل السلبي 0–0 على ملعب ستاد أوسيان. وعانى الفريقان في صناعة فرص حقيقية للتسجيل في الثلث الأخير، ليكتفي كل منهما بحصد نقطة.
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