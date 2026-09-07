شهدت الجولة الماضية من الدوري الإسباني سقوط أتلتيكو مدريد بقسوة أمام أتلتيك بلباو، كما فقد ريال مدريد مزيدًا من الأرض في سباق اللقب بعد هزيمته أمام ريال بيتيس الذي يواصل تقديم مستويات لافتة. أما برشلونة، فواصل النهج ذاته بعدما اكتسح فالنسيا العاجز.
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حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإسباني: فريقا مدريد هما الخاسران الأكبران
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ريال بيتيس 1-0 ريال مدريد
واصل ريال بيتيس بدايته الممتازة للموسم، بعدما تغلب على ريال مدريد 1-0 على ملعب فيامارين. وبات بيتيس ومدريد متساويين الآن برصيد تسع نقاط بعد أربع مباريات، وهي نتيجة تمنح برشلونة أفضلية مبكرة في سباق اللقب. وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لريال مدريد، الذي يترقب أيضًا موقف جاهزية جود بيلينجهام.
- AFP
أتلتيك بلباو 3-0 أتلتيكو مدريد
تلقى أتلتي خسارة قاسية بنتيجة 3-0 أمام أتلتيك بيلباو في عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت الأهداف عبر نيكو ويليامز وروبرت نافارو وأويهان سانسيت. ولا تزال مشاكل مدريد الهجومية مستمرة. فالمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز يريد الرحيل عن النادي بعد أن لم تتحقق رغبته في الانتقال إلى برشلونة، بينما يغيب ألكسندر سورلوث بسبب الإصابة. ومر المدرب دييجو سيميوني بسلسلة متذبذبة من النتائج، إذ جاءت الهزيمة أمام بيلباو بعد الفوز 3-1 على إشبيلية والتعادل 2-2 مع فياريال. وشارك ألفاريز بديلاً أمام بيلباو، وكذلك مواطنه والصفقة الصيفية كريستيان روميرو.
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رايو فاييكانو 3-2 راسينغ سانتاندير
فاز رايو فاييكانو في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، بعدما عاد مرتين من التأخر بهدف ليتفوق رغم إكماله المراحل الأخيرة بعشرة لاعبين. وتألق سيرخيو كاميو مع أصحاب الأرض بتسجيله هدفين وصناعته هدفًا، ليقود فريقه إلى أول انتصار له في الموسم.
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فياريال 2-3 ديبورتيفو لا كورونيا
شهدت مباراة أخرى مثيرة بخمسة أهداف حصد فيها ديبورتيفو الصاعد حديثًا ثلاث نقاط ثمينة على ملعب فياريال. وسجل المهاجم المخضرم بيير إيمريك أوباميانج هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 88، ليواصل الفريق سجله الخالي من الهزائم برصيد ثماني نقاط بعد أربع مباريات في الدوري الإسباني. وكانت عودته إلى دوري الأضواء ممتازة حتى الآن.
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فالنسيا 0-5 برشلونة
تواصلت البداية البائسة لفالنسيا في الموسم بعدما تلقى هزيمة ساحقة على أرضه بنتيجة 5-0 أمام حامل اللقب برشلونة. ويقبع فالنسيا في قاع الترتيب بعد أربع مباريات برصيد نقطة وحيدة فقط. وتألق لامين يامال في صفوف الضيوف بتسجيله هدفين، بينما صنع داني أولمو هدفين. وبذلك حقق برشلونة أربعة انتصارات من أربع مباريات حتى الآن.
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ديبورتيفو ألافيس 5-2 أوساسونا
أخذ المهاجم الأرجنتيني لوكاس بويي كرة المباراة إلى المنزل بعد تسجيله هاتريك في مواجهة أخرى غزيرة الأهداف في الدوري الإسباني. ويملك ألافيس 10 نقاط بعد أربع مباريات، ولا يزال من دون هزيمة، ولا يمكن قول الأمر نفسه سوى عن برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا. وفي مباريات أخرى، تعادل ملقة وليفانتي سلبياً، فيما فرض إسبانيول التعادل 1-1 على إشبيلية.
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