حسم باريس سان جيرمان قمة لو كلاسيك لصالحه بفوزه 2-1 على غريمه أولمبيك مارسيليا على ملعب فيلودروم. وافتتح فيران توريس التسجيل للضيوف في الدقيقة 66، قبل أن يدرك أنخيل جوميز التعادل لمارسيليا في الدقيقة 72. وسرعان ما أعاد ماركينيوس التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 74. واضطر مارسيليا إلى خوض الربع ساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد حصول تيموثي وياه على البطاقة الصفراء الثانية.