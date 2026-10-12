في ما يمكن اعتباره مباراة الجولة، قدّم ريال سوسييداد وديبورتيفو مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف يوم الأحد في سان سيباستيان. وارتقى أصحاب الأرض إلى المركز السادس بهذا الفوز، في لقاء أكمله الفريقان بعشرة لاعبين لكل منهما. وتقدم ريال سوسييداد 3-0، قبل أن يقلص الضيوف الفارق ويجعلوا الدقائق الأخيرة متوترة في أنويتا. وكان هدف جونزالو جويديس في الدقيقة 56 حاسماً في الفوز.