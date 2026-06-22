من أجل حمايته .. حسين عبد الغني: لو أمتلك القرار لأقنعت سالم الدوسري بالغياب عن مباراة إسبانيا!

أثارت اختيارات اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، حالة واسعة من الانتقادات، فيما يتعلق بتشكيل الأخضر، في مباراة إسبانيا، التي شهدت فوزًا كبيرًا لـ"لاروخا"، برباعية دون مقابل.

على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا، كان المنتخب السعودي على موعد مع هزيمة قاسية، برباعية حسمت المباراة مبكرًا عن طريق لامين يامال وميكيل أويارزابال (هدفين) وحسان تمبكتي (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 11 و21 و24 و49.

وبعد أن فاجأ الجميع، بتعادله مع أوروجواي، بنتيجة (1-1)، تجرع الأخضر خسارة ثقيلة أمام الماتادور الذي تربع في صدارة المجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.

وفي خضم العاصفة، جاء مقترح بأن اختيار سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، للمشاركة أمام إسبانيا، لم يكن موفقًا من قِبل دونيس.