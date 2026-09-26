بين خطأ كوبر و"أنا" حسام حسن .. من المسؤول عن ضياع حلم المصريين الجميل بعد كأس العالم؟

لا يختلف اثنان على المؤشر التصاعدي الذي ظهر عليه أداء منتخب مصر، منذ تولي حسام حسن، مهام الإدارة الفنية للفراعنة، بدءًا من رحلته في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ووصوله إلى المركز الرابع بـ"كان"، ثم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكتابة التاريخ في المونديال، بالتأهل إلى ثمن النهائي "لأول مرة".

حسام حسن كان يتلقى انتقادات أيضًا في تلك المرحلة، إلا أن ما صنعه المنتخب المصري في كأس العالم، أسكت الأفواه، وتحوّلت رسائل القلق إلى فخر وطمأنينة، وبات الحديث حول كيف ندعم مشروع "العميد"، في المرحلة المُقبلة، كي نحقق إنجازًا أعظم للفراعنة، والذي يطمح لاستعاده مجده الغائب في كأس أمم إفريقيا، منذ عام 2010، كما بلغت نبرة التفاؤل حد الحديث عن التأهل إلى أدوار أكبر في مونديال 2030، خاصة وأن الفراعنة كانوا قريبين للغاية من ربع النهائي، قبل أن يغادروا بـ"ريمونتادا" شابها الكثير من الجدل، من قِبل الأرجنتين، التي بلغت المباراة النهائية.

ولكن، ما يمكن قوله إن حسام حسن، أسكت الأفواه داخل الملعب، ثم عاد ليفتح الأبواق على وسعها ضده، بتصرفاته داخل وخارج الملعب، وبدا وكأنه "يهد المعبد" الذي بناه للفراعنة، حيث تحوّل بين عشية وضحاها، إلى مصدر هجوم كبير، لتعود رسائل القلق مجددًا إلى السطح، ولم يعد السؤال "هل سيحقق الفراعنة إنجازًا مرتقبًا مع العميد؟"، إلى "هل سيبقى العميد من الأساس؟".

ومع وجود مؤشرات جديدة تشير إلى إمكانية عدم استمرار حسام حسن، كما تحدث الإعلامي إبراهيم فايق بعبارة "فركش"، التي تشير إلى الانتهاء، فالسؤال أيضًا هو: "من تسبب في تدمير حلم المصريين في مشروع طويل الأمد، الذي برز بقوة في كأس العالم، وكان حجر الأساس نحو استمراره موضوع في نماذج شابّة مثل موهبة برشلونة، حمزة عبد الكريم؟".