اكتفى بتهنئة إسبانيا بكأس العالم .. انتقادات عنيفة تجبر حساب دوري روشن على حذف صورة رونالدو!

في خطوة اعتبرها البعض بمثابة "السقطة"، أثار الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، جدلًا واسعًا، بسبب صورة نشرها بالتزامن مع احتفالات المنتخب الإسباني بتتويجه بطلًا لكأس العالم 2026.

وبعد نهائي، تفوق فيه الإسبان أداءً ونتيجة، خسر المنتخب الأرجنتيني فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليًا، بسقوطه أمام كتيبة دي لافوينتي، بهدف نظيف، أحرزه فيران توريس، في الوقت الإضافي، ليضفي النجمة الثانية إلى قميص "لا روخا".

مباراة شهدت الكثير من الأحداث الدرامية، بين طرد إنزو فيرنانديز، للإنذار الثاني في الدقيقة 90+3، وإصابة ليساندرو مارتينيز، واعتداء لياندرو باريديس، على لاعب إسبانيا، بابلو جافي، فضلًا عن مطالبة ليونيل ميسي بـ"طرد" مارك كوكوريلا بداعي تغطية فمه أثناء التحدث معه، وذلك مشهد بكاء ميسي في ليلة خسارة اللقب، ومعانقته من قِبل لامين يامال.