لن يتابعوا ميسي ورفاقه .. حرمان 13 ألف أرجنتيني من حضور مباريات كأس العالم "ليس بسبب التأشيرة"!

وكشفت صحيفة "ليكيب"، نقلًا عن "لا ناسيون" الأرجنتينية، عن قرار من بلدية بوينس آيرس، بحرمان 13 ألف والد من السفر إلى كأس العالم.

السبب في ذلك، هو ما نقلته البلدية في إخطارها إلى السلطات الأمريكية، بأن الآباء المذكورين لم يلتزموا بسداد نفقة الأطفال، أو متأخرون في دفع النفقة، ليكون هذا القرار بمثابة العقاب لهم على إهمال أطفالهم.

وفي هذا السياق، قال خورخي ماكري، عمدة بوينس آيرس، "بالتعاون مع الحكومة الوطنية، تم دمج قاعدة بياناتنا في برنامج تريبونا سيجورا، لتعزيز الضوابط في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خلال كأس العالم، من يفشل في الوفاء بهذا الالتزام الأساسي مثل إطعام أطفاله سيواجه العواقب"، مضيفًا أنه من لن يوفر لأطفاله، فسيتم منعه من دخول الملعب.

هذا القرار طُبق بالفعل في الأرجنتين، منذ مارس 2025، بحظر الآباء الذين يتخلفون عن دفع النفقة، من دخول الملاعب الأرجنتينية، وتم إجراء فحوصات هوية، وتحديد 162 مشجع مخالفين للقانون.

وطبقًا للقرار، فإن هناك 13 ألف شخص لا يزالوا متأثرين بهذا الإجراء، على الأقل بعدم تواجدهم في أولى مباراة للأرجنتين ضد الجزائر، المُقررة يوم الأربعاء المُقبل.