Goal.com
مباشر
FBL-KSA-SHABAB-NASSRAFP
محمود خالد

اتهام لجنة الانضباط بـ"الخوف" بسبب حركة رونالدو اللاأخلاقية .. و"البليهي تحت الوصاية الهلالية"!

كريستيانو رونالدو
علي البليهي
النصر
الشباب
دوري روشن السعودي

كريستيانو رونالدو يتسبب في هجوم عنيف ضد الانضباط..

لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يثير الجدل بين الحين والآخر، بتصرفات داخل أرض الملعب، تخرج معها المطالبات بمعاقبته.

كان آخر تلك الأحداث الجدلية، عندما ظهر في مباراة الديربي أمام الشباب، حيث قاد النصر للفوز بنتيجة (4-2)، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.


  • ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟

    ورصد الناقل الرسمي تصريحًا منسوبًا لكريستيانو رونالدو، عقب مباراة الأهلي، بقوله إن هناك أندية لها نفوذ خارج الملعب، رغم أنه تم الرد على هذا الأمر، بأن المترجم أخطأ في ترجمة حديث رونالدو، وأنه يقصد "قوة" وليس "نفوذ"، وهي كلمة تحمل أكثر من معنى، إلا أن ذلك لم يمنع من إثارة الاعتراضات حول حديث القائد البرتغالي والمطالبة بمعاقبته.

    وعاد رونالدو ليثير الجدل في مباراة الشباب، بعدما أحرز هدفًا في شباك الحارس مارسيلو جروهي، ليحتفل بإشارة غير مفهومة، فيما تم تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقائد النصر، وهو يرد على استفزازات جماهير الليث، بترديد اسم "ميسي"، بحركة لا أخلاقية.

    وكان رونالدو قد وجه إشارة لا أخلاقية لجماهير الشباب، في مباراة سابقة، لتصدر لجنة الانضباط، في فبراير 2024، قرارًا بمعاقبة رونالدو بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، إلا أنها استندت في قرارها بمخاطبة كريستيانو والناقل الرسمي لتزويد اللجنة باللقطاب الرسمية.

    • إعلان

  • "اللجنة تخاف من رونالدو"

    ووجه الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "ملاعب"، على أثير العربية FM، اتهامًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بأنها لا تستطيع معاقبة كريستيانو رونالدو، وأن ما يمنعها هو الخوف، مضيفًا أن تكرار مثل هذه المشاهد أصبح أمرًا معيبًا لدوري روشن، وكان يجب التعامل بحزم معها منذ البداية.

    ونوّه الإعلامي سعود الصرامي، بأن أي تصرف خادش للحياء، يجب أن يقابل بعقوبة، سواءً تم رصده عبر هواتف "الجوال" أو الناقل الرسمي، مضيفًا "لا أعرف كيف جاءت هذه اللجنة؟ هل بقرار اتحاد الكرة أو علاقات شخصية أو مجاملة؟ لا يمكن أن تستمر، لأن الكرة السعودية أكبر منها".

    وتابع "هذه اللجنة تسير بجانب الحائط مع الأندية الكبيرة، يفترض أقل عقوبة إيقاف 6 مباريات، واللجنة سبق أن عاقبت لاعب النجمة آل عقل، بالإيقاف 4 مباريات، لأنه يلعب في فريق هابط".

  • قائد النصر والمنشطات

    في المقابل، فتح الصرامي ملفًا آخر، حول كريستيانو رونالدو، وما تعرض له من فحص لجنة الرقابة على المنشطات، أكثر من مرة، مؤخرًا، وبالتزامن مع قوله بأنه سيجري حوارًا في نهاية الموسم، للحديث عن كل ما يحدث في دوري روشن السعودي.

    وأضاف الصرامي أن اللجنة، قبل مباراة الأهلي، أجرت كشفًا على 11 لاعبًا في النصر، منهم كريستيانو رونالدو، وكانت العلة بأن هذا الفحص بتعليمات من الاتحاد الدولي (فيفا) للاعبين الذين ينتظر مشاركتهم في كأس العالم 2026، وتكرر الأمر قبل مباراة القادسية، حيث خاض رونالدو فحصًا ثانيًا، وثالثًا أيضًا مع كينجسلي كومان بعد مواجهة القادسية.

    وتابع "بحثت وعلمت أن رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، هو أحمد صالح أحمد بن ناصر، نجل رئيس لجنة الاحتراف السابق وعضو اتحاد الكرة، صالح بن ناصر، وسؤالي له: هل من بروتوكول المنشطات أن أجري كشفًا على لاعب واحد أكثر من مرة في أقل من أسبوعين؟ والمعروف أن رونالدو هو النموذج الأول في عالم التغذية والحفاظ على الصحة".

  • Ali Al-Bulayhi Shababsocial gfx

    البليهي تحت الوصاية الهلالية

    وانتقل الصرامي إلى ملف آخر، وهو الحديث عن علي البليهي، مدافع الشباب المُعار من الهلال، وحركته الاستفزازية في مباراة النصر، حينما احتفل بإخراج واقي الساق، الذي يحمل صورته بقميص الأزرق، وتقبيله.

    وكان البليهي قد تقدم باعتذاره للكيان الشبابي وجماهيره، ورئيس النادي عبد العزيز المالك، مؤكدًا أن فرحته بالهدف جاءت بطريقة عفوية ولم يقصد الإساءة إلى نادي الشباب أو التقليل منه.

    وقال الصرامي إن البليهي ظل فترة "تحت الوصاية الهلالية"، معربًا عن تعجبه من خروج رئيس نادي الشباب، للدفاع عنه، فيما أشار أيضًا إلى تغريدة تركي الغامدي، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الشبابي، حينما قال إنه لا يقدر على معاقبة البليهي لأن الهلال ينفق رواتبه في فترة الإعارة.


  • Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الهلال crest
الهلال
الهلال