"لم يفهم" .. حرب تصريحات بين مبابي وأربيلوا بسبب تصريح "المهاجم الرابع"
مبابي يعرب عن قلقه بشأن دوره في ريال مدريد
تحدث كيليان مبابي بصراحة عن دوره بعد فوز ريال مدريد 2-0 على ريال أوفييدو، معبراً عن إحباطه من قلة مشاركاته الأساسية مؤخراً. بدأ المهاجم الفرنسي المباراة على مقاعد البدلاء، ثم تحدث لاحقاً إلى الصحفيين في المنطقة المختلطة وهو يرتدي ملابس عادية بدلاً من زي النادي.
وأشار إلى أنه تراجع في الترتيب الهجومي، مدعياً أنه يأتي خلف لاعبين مثل فينيسيوس جونيور وفرانكو ماستانتونو والشاب جونزالو جارسيا في خطط المدرب. وأثارت هذه الحالة مزيداً من الاهتمام عندما سُئل أربيلوا عن تصريحات مبابي في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، مما دفع مدرب ريال مدريد إلى الرد بحزم.
يقول مبابي إنه تراجع في الترتيب الهجومي
وأكد مبابي أنه جاهز بدنيًا للعب كأساسي رغم المخاوف الأخيرة بشأن إصابته، مشيرًا إلى أن غيابه عن التشكيلة كان مجرد قرار تكتيكي بحت.
وقال مبابي للصحفيين، وفقًا لصحيفة ماركا: "أنا بخير تمامًا. لم ألعب لأن المدرب أخبرني أنني المهاجم الرابع في التشكيلة بعد ماستانتونو وفيني وجونزالو". "كنت مستعدًا للعب من البداية؛ إنه قراره، ويجب دائمًا احترامه. أنا لست غاضبًا".
سارع أربيلوا إلى نفي هذه التفسير عندما سُئل عن تعليقات المهاجم: "أتمنى لو كان لدي أربعة مهاجمين، ليس لدي أربعة مهاجمين، وبالتأكيد لم أقل شيئًا من هذا القبيل لمبابي. ربما لم يفهمني. لا أعرف حقًا ماذا أقول لكم. لم أكن لأقول له أبدًا إنه المهاجم الرابع".
وأتبع: "من الواضح أنه إذا لم أشركه، فلن يتمكن من اللعب. أنا المدرب، وأنا من يقرر من يلعب ومن لا يلعب. تحدثت معه قبل المباراة. لا أعرف كيف فسر كلامي. لاعب لم يكن على مقاعد البدلاء قبل أربعة أيام ما كان يجب أن يبدأ المباراة اليوم. هذه ليست مباراة نهائية، وليست حالة حياة أو موت".
تصاعد التوتر بسبب صيحات الاستهجان في ملعب البرنابيو
كما واجه مبابي استقبالاً عدائياً من قبل أجزاء من الجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو. فقد أطلق المشجعون صفيرًا وصيحات استهجان أثناء إحماءه، وتكرر الأمر عندما دخل الملعب كبديل في الدقيقة 69. وتأتي هذه الردود في أعقاب نصف موسم صعب للمهاجم، بالإضافة إلى الجدل الذي أحاط برحلته الأخيرة إلى إيطاليا أثناء تعافيه من إصابة في الركبة.
حاول مبابي التقليل من أهمية الموقف، قائلاً: "عليك أن تتقبل الأمر. أعتقد أن الناس يعبرون عن آرائهم فحسب. لا أعتقد أنه يجب أن تأخذ الأمر على محمل شخصي. لن يموت أحد الليلة. من الطبيعي أن يختار الناس لاعبين ليصفقوا لهم عندما لا نفوز. لقد حدث هذا في ريال مدريد، وقد حدث في كل نادٍ في العالم. لا أعرف ما الذي يميز هذا الأمر. عندما لا نفوز، هذه هي الحياة".
التركيز يعود إلى الانسجام داخل غرفة ملابس فريق مدريد
أبرز التبادل الكلامي بين مبابي وأربيلوا التوتر السائد داخل معسكر ريال مدريد. فقد أصر المدرب على أن اختيارات التشكيلة تستند إلى الأداء واحتياجات الفريق. من ناحية أخرى، يؤكد مبابي أنه لا يزال سعيدًا في مدريد وملتزمًا تجاه النادي. ومع ذلك، وفي ظل ما أبداه المشجعون بالفعل من إحباط، سيظل أداء المهاجم ودوره في التشكيلة موضع مراقبة دقيقة خلال الأسابيع المقبلة.