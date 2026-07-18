رد سيرخيو أجويرو بقوة على تصريحات المعسكر الإسباني التي انتقدت التحكيم وأسلوب لعب الأرجنتين، موجهاً رسالة لاذعة لزميله السابق، ومطلقاً تصريحات مثيرة حول أسطورة التانجو ليونيل ميسي قبل نهائي المونديال.
حرب التصريحات تشتعل.. أجويرو يهاجم لابورت دفاعا عن الأرجنتين قبل نهائي المونديال!
ضغوط إسبانية على التحكيم
قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026، فرضت القضية التحكيمية والتحذيرات التكتيكية نفسها بقوة على تصريحات المعسكر الإسباني الذي رفع درجة الاستعداد القصوى.
فقد وجه المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، في تصريحاته لشبكة "TVE"، ومدافعه إيميريك لابورت عبر صحيفة "ماركا"، رسائل حازمة للضغط على الطاقم التحكيمي السلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش.
وحذر المدرب لاعبيه من فخ المنافس قائلاً: "لدينا إمكانات كروية هائلة، ولكن هناك سيناريو واحد لن نشعر فيه بالراحة على الإطلاق، وهو الدخول في الجدال والاستفزازات".
من جانبه، صرح المدافع مشككاً في نزاهة القرارات السابقة التي منحت المنافس أفضلية ملحوظة: "في مباريات الأرجنتين الأخيرة رأينا أشياء استغربناها بشدة، تصرفات يتم التغاضي عنها. خاصة مع الأرجنتين، وهو فريق يترك الكثير من الرسائل القوية والتدخلات".
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أجويرو يفتح النار دفاعاً عن التانجو
هذه الاتهامات الصريحة لم تمر مرور الكرام على النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، الذي قرر الانخراط في المعركة الكلامية للدفاع عن زملائه والرد على المدافع الذي زامله لثلاثة مواسم كاملة في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وخلال ظهوره الإعلامي في بودكاست "فامو آ خوجا"، هاجم المهاجم المعتزل زميله السابق بلهجة حادة للغاية، رافضاً حديثه المتكرر عن الخشونة المتعمدة والتساهل التحكيمي الواضح.
وقال أجويرو في رسالته العنيفة والمباشرة: "ما الذي تستغربه؟ لا تدعِ أنك شخص شرس ومثير للمشاكل لأننا عندما نلتقي وجهاً لوجه، فإنك تتراجع وتخاف".
صراع الأجيال وإشادة أسطورية بميسي
وبينما يعلق المعسكر الإسباني آماله الكبيرة على انفجار موهبة الجناح الشاب لامين يامال في النهائي المرتقب بعد تخلصه من الضغوط، تحظى عبقرية ليونيل ميسي باعتراف الجميع. ورغم تمني المدافع الإسباني الفوز بشدة قائلاً: "ميسي أسطورة طوال الحياة... والآن آمل ألا تكون كأس العالم له، بل تكون لنا"، جاءت إشادة أجويرو بصديقه المقرب وقائد منتخب بلاده استثنائية وجريئة للغاية.
حيث صرح بانبهار شديد بمستواه المذهل: "وهو في التاسعة والثلاثين من عمره، يلعب وكأنه في العشرين، ونحن هنا خلف الكاميرا... لا أحد سيتمكن من معادلته، ستمر سنوات عديدة ولن يكون هناك شخص مثله، ولن نرى نحن ولا أبناؤنا ذلك أبداً"، مضيفاً في ختام حديثه وسط ضحكات الحاضرين: "ميسي نجم إباحي داخل الملعب، إنه يضاجع الجميع".
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نهائي الحسم المرتقب
تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم نحو الموقعة الختامية لكأس العالم، حيث ستكون أرض الملعب هي الفيصل الوحيد لإنهاء هذه الحرب الكلامية الطاحنة. فهل ينجح يامال في التألق كما يتوقع مدربه الإسباني، أم يؤكد ميسي ورفاقه أفضليتهم المطلقة ويتوجون باللقب الغالي؟ الساعات القليلة القادمة كفيلة بكشف هوية البطل المتوج في هذا الصدام التاريخي.
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