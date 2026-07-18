قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026، فرضت القضية التحكيمية والتحذيرات التكتيكية نفسها بقوة على تصريحات المعسكر الإسباني الذي رفع درجة الاستعداد القصوى.

فقد وجه المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، في تصريحاته لشبكة "TVE"، ومدافعه إيميريك لابورت عبر صحيفة "ماركا"، رسائل حازمة للضغط على الطاقم التحكيمي السلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش.

وحذر المدرب لاعبيه من فخ المنافس قائلاً: "لدينا إمكانات كروية هائلة، ولكن هناك سيناريو واحد لن نشعر فيه بالراحة على الإطلاق، وهو الدخول في الجدال والاستفزازات".

من جانبه، صرح المدافع مشككاً في نزاهة القرارات السابقة التي منحت المنافس أفضلية ملحوظة: "في مباريات الأرجنتين الأخيرة رأينا أشياء استغربناها بشدة، تصرفات يتم التغاضي عنها. خاصة مع الأرجنتين، وهو فريق يترك الكثير من الرسائل القوية والتدخلات".