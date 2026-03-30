حذر روبرتو دي زيربي من أن مجلس إدارة توتنهام قد «يدمر» سمعته، في الوقت الذي أشار فيه ريو فرديناند إلى المخاطر التي ينطوي عليها استبدال إيغور تودور

أعرب فرديناند عن شكوك جدية بشأن الهيكل الداخلي في توتنهام وكيفية تأثيره على مدرب ذي شهرة كبيرة مثل دي زيربي، الذي برز كأبرز مرشح لخلافة تودور عقب إقالته مؤخرًا.

وبينما أقر الخبير بوجود بنية تحتية عالمية المستوى في النادي، أشار إلى أن المشاكل أعمق بكثير من الملعب، موجهًا أصابع الاتهام مباشرةً إلى مجلس الإدارة. ويحتل حامل لقب الدوري الأوروبي حاليًا المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط بعد هزيمة قاسية بنتيجة 3-0 أمام نوتنغهام فورست.

قال فرديناند: "اسمعوا، في الوقت الحالي سأكون أكثر قلقًا بشأن الهيكل الإداري، سأبحث في هذا الأمر. لماذا سارت الأمور بشكل خاطئ للغاية بالنسبة للكثيرين؟ الأسماء الكبيرة، والأسماء الجديدة... لماذا لم يتمكن هذا المكان من المضي قدمًا؟ لا أفهم ذلك لأنهم يمتلكون كل شيء... هل سيكونون [القيادة] عائقًا أمامي [المدرب القادم لتوتنهام] وراء الكواليس؟ هل سيدمرون سمعتي أكثر الآن؟ ما هو الوضع هنا؟"