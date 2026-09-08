Getty Images Sport
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حديث جانبي لنقد الخصوم.. رودري يهاجم أسلوب فالنسيا رفقة زميله في برشلونة: سيئون وكسالى!
تقييم صادق من لاعب الوسط رصدته الكاميرا
تألق برشلونة اللافت في فوزه بخماسية نظيفة على فالنسيا أمس الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، قابله تعليق صريح بنفس القدر من قائد وسط ميدانه الجديد. فقد جرى استبدال رودري، الذي خاض أول مباراة أساسية له مع العملاق الكتالوني، في الدقيقة الثانية والستين وسط تصفيق حار من جماهير الميستايا وهي واقفة، في لفتة عادة ما تكون مخصّصة لأبطال المنتخب الإسباني.
لكن ما إن جلس على مقعد الاحتياط بجوار المدافع اليافع باو كوبارسي، حتى انتهت المجاملات. فقد رصدت كاميرات برنامج «El Día Después» لاعب الوسط المخضرم وهو يعبّر عن استغرابه من غياب الجودة لدى الفريق المضيف.
وفي حديث خاص سرعان ما صار علنياً، ظهر رودري وهو يميل نحو كوبارسي ليشاركه رأيه في الفريق المضيف المتعثر. وقال لاعب الوسط: «إنهم كسالى جداً، هؤلاء الرجال، كسالى جداً. سيئون حقاً».
وبدا اللاعب البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً مندهشاً حقاً من ضآلة المقاومة التي أبداها الخصم، خاصة أن برشلونة كان قد بنى تقدماً مريحاً بثلاثية نظيفة بحلول اللحظة التي غادر فيها أرض الملعب.
- Getty Images Sport
الصدمة من مركز فالنسيا الأخير في الدوري
وتواصل الحديث بين نجمي برشلونة، حيث تعمّق رودري في تحليل الأزمة الحالية التي تعيشها فالنسيا. وقد سُمِع وهو يسأل زملاءه للتأكد من الطريقة التي قدّم بها النادي أداءه في الموسم الماضي، إذ بدا عاجزًا عن التوفيق بين مستواهم الحالي وسمعتهم كأحد الأندية الإسبانية الكبيرة. وقال: "إنهم سيئون للغاية، سيئون للغاية. في أي مركز أنهى فالنسيا الموسم الماضي؟".
ولم يتوقف نقد رودري عند مستواهم العام، بل أشار تحديدًا إلى إخفاقاتهم التكتيكية وافتقارهم إلى الطموح خلال الشوط الثاني من المباراة.
وأشار إلى مدى السهولة التي تحكّم بها برشلونة في إيقاع اللقاء دون مواجهة أي هجمات مرتدة أو ضغط يُذكر. واختتم قائلًا: "انظروا، إنهم لم يتجاوزوا حتى منتصف الملعب في الشوط الثاني".
ظهور أول مهيمن للاعب المنتخب الإسباني
وفي حين أثارت تصريحاته على مقاعد البدلاء الجدل، فإن أداء رودري على أرض الملعب كان مثالياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
فقد أدار اللعب من قلب خط وسط هانزي فليك بهدوء ودقة جعلاه واحداً من الأفضل في العالم. وعلى الرغم من الجدل المحيط بتدخل معين داخل منطقة الجزاء، فقد ظل محور اللعب الانتقالي لبرشلونة.
وقد أغدق فليك المديح على صفقته الجديدة بعد صافرة النهاية، مسلطاً الضوء على تأثيره الفوري في المجموعة، قائلاً: «كل ما يفعله رودري منطقي. إنه أمر مثير للحماس. ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضاً في غرفة الملابس.
- Getty Images Sport
الجدل يتخلل الأداء الاستثنائي
ومع ذلك، لم يخلُ الأداء تمامًا من الأخطاء بالنسبة للاعب مانشستر سيتي السابق. فبينما فرض سيطرته على معركة خط الوسط، أصبحت لحظة دفاعية محددة موضع تدقيق شديد من قِبل محللي التحكيم. فقد ظهرت صور لاحتكاك بدني بين لاعب الوسط ومهاجم فالنسيا أرنو دانجوما.
وفي تحليلهم للواقعة، رأى الخبراء أن اللاعب الإسباني اندفع نحو المهاجم قبل أن يسدد الكرة، ما دفع البعض إلى القول إن القرار كان يجب أن يكون احتساب ركلة جزاء مع إشهار البطاقة الحمراء في وجه رودري، غير أن حكم المباراة لم يرَ ما يستدعي التدخل.
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