لا يزال مستقبل مارك كاسادو في برشلونة غير محسوم تمامًا بعد رفض عرض قدمه نادي الهلال في يوليو. ورغم أن لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا قد اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع النادي، إلا أن خلافًا حول قيمته السوقية أدى إلى توقف عملية الانتقال المقترحة تمامًا.
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حدد سعره .. برشلونة يرفض عرض الهلال من أجل كاسادو
برشلونة يرفض عرض الهلال
لا يزال مستقبل كاسادو على المدى الطويل مع برشلونة غير مؤكد مع تقدم فترة الانتقالات الصيفية. وقد تقدم نادي الهلال رسميًا لضمان التعاقد مع لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا.
ووفقًا لصحيفة«موندو ديبورتيفو»، رفض العملاق الكتالوني عرضًا أوليًا من الهلال في يوليو.
ومنذ رفض هذا العرض الأولي، توقفت المفاوضات بين الناديين بشكل كبير. ولا تزال صفقة الانتقال المقترحة بعيدة كل البعد عن الاكتمال. ويتعين على الطرفين الآن العمل على إيجاد أرضية مشتركة إذا ما أراد اللاعب الإسباني الشاب مغادرة النادي هذا الصيف.
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فجوة التقييم تعرقل عملية الانتقال المحتملة
العقبة الرئيسية التي تحول دون إبرام الصفقة بنجاح هي الفارق في التقييم المالي للاعب.
ويصر برشلونة على موقفه ويطالب بمبلغ أساسي يتجاوز 30 مليون يورو. بل إن النادي الإسباني العملاق يطمح إلى الحصول على صفقة نهائية تقترب من 40 مليون يورو مقابل لاعبه الذي تخرج من أكاديمية النادي. ومع ذلك، فإن الهلال غير مستعد ببساطة لتلبية هذه المطالب المالية الباهظة في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من الخلافات المستمرة بين الناديين، فإن المفاوضات على المستوى الشخصي قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية. وتوجد علاقة ممتازة وتناغم قوي بين كاسادو والنادي السعودي.
القوى الأوروبية الكبرى تراقب الوضع الذي لم يُحل بعد
في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات مع الهلال عالقة في مأزق محبط، يحظى كاسادو أيضًا باهتمام كبير في جميع أنحاء أوروبا. فقد جذب لاعب الوسط الموهوب اهتمامًا جادًّا من عدة أندية في الدوريات الكبرى.
وتتابع أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الألماني عن كثب وضعه غير المستقر في كاتالونيا.
وتشير التقارير إلى أن اللاعب الذي نشأ في أكاديمية «البلوجرانا» ينظر بإيجابية إلى احتمال الانتقال إلى دوري أوروبي آخر. وعلى الرغم من هذا الإعجاب الواسع النطاق، لم تقدم أي من الأندية الأوروبية المهتمة به أي عروض رسمية حتى الآن. ويُعد نادي الهلال حالياً النادي الوحيد الذي قدم عرضاً ملموساً.
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مستقبل كاسادو
مع دخول فترة الانتقالات مراحلها الأخيرة، يظل عرض «الهلال» الخيار الأكثر جدية المطروح أمام اللاعب. ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي يعتمد كليًّا على قدرة الناديين على سد الفجوة المالية الهائلة بينهما.
وتؤدي الاختلافات الاقتصادية الكبيرة مع برشلونة حالياً إلى توقف العملية برمتها بشكل محبط. ويجب على الهلال أن يقرر ما إذا كان سيقوم بزيادة عرضه الأولي لإرضاء النادي الكتالوني. وحتى يقوم برشلونة بخفض سعره المطلوب البالغ 40 مليون يورو أو يقدم منافس أوروبي عرضاً رسمياً، فإن مستقبل كاسادو في المدى القريب يظل معلقاً بشكل كبير.
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