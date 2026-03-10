حتى ماكس إيبرل كان متفاجئًا! أتالانتا بيرغامو تثير الدهشة الكبيرة في مواجهة بايرن ميونيخ

عند سؤاله عن المهمة التي تنتظر بطل ألمانيا في بيرغامو، قال إيبرل إنه "متوتر" ويعرف تمامًا "ما ينتظرنا اليوم". وأشار إلى المطاردة القوية التي قام بها الإيطاليون في مباراة الإياب في التصفيات ضد بوروسيا دورتموند، والتي فاز فيها أتالانتا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1.

"لقد شاهدنا الصور ورأينا كيف لعبوا ضد دورتموند. اليوم"، قال إيبرل بدهشة: "اليوم لديهم تشكيلة مفاجئة. لا بد من القول ذلك".

على عكس "المعجزة" التي حققها ضد بوروسيا دورتموند، استبعد مدرب أتالانتا رافاييل بالادينو لاعبًا مثل لازار سماردزيتش واعتمد تشكيلة رباعية، على الرغم من أن أتالانتا كان قد استقر كثيرًا في نظام ثلاثي تحت قيادة بالادينو. في الدوري الإيطالي، خسر الفريق أربع مباريات فقط من أصل 17 مباراة منذ توليه منصبه.