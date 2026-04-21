حتى جوارديولا لا يعرف موعد عودته.. استبعاد رودري من مواجهة بيرنلي!
لاعب خط الوسط الأساسي يغيب عن الملاعب بعد مباراة آرسنال
أكد جوارديولا أن رودري لن يتمكن من المشاركة في المباراة المقبلة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي. فقد تعرض الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 لإصابة في الفخذ خلال المباراة الحاسمة التي فاز فيها الفريق يوم الأحد على آرسنال، حيث لعب 88 دقيقة قبل أن يصبح الألم شديدًا لدرجة لم يعد بإمكانه الاستمرار.
المدير غير متأكد من موعد العودة
خضع لاعب خط الوسط لفحوصات طبية في وقت سابق من هذا الأسبوع لتحديد مدى خطورة الإصابة. ورغم أن التركيز الحالي ينصب على رحلة الفريق إلى بيرنلي، إلا أن هناك مخاوف متزايدة بشأن جاهزية رودري للمشاركة في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثامبتون في نهاية هذا الأسبوع.
ويخوض الإسباني سباقاً مع الزمن ليتمكن من المشاركة في المرحلة الأخيرة من الموسم مع مانشستر سيتي، على الرغم من أن جدول مباريات الفريق في الدوري يتضمن فترة راحة طويلة بعد مباراة الكأس.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أعتقد أنه لن يكون جاهزاً لمباراة الغد. سنرى ما سيحدث في المباريات القادمة، سواء في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثامبتون أو بعد 12 يوماً في مباراة الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون".
جونزاليس مستعد لتولي المهمة
مع غياب رودري عن الملاعب في المستقبل القريب، من المتوقع أن يلجأ جوارديولا إلى عمق تشكيلته للحفاظ على زخم مانشستر سيتي في صدارة الترتيب. ويُعتبر نيكو جونزاليس المرشح الأول لملء الفراغ في مركز لاعب خط الوسط الدفاعي، وهي المهمة التي تولى مسؤوليتها سابقًا خلال فترات غياب رودري بسبب الإصابة هذا الموسم.
وسارع مدرب مانشستر سيتي إلى الإشادة بتأثير البديل، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة الفريق على التكيف. وقال جوارديولا: "ساعدنا نيكو جونزاليس كثيرًا في غياب رودري للوصول إلى المكانة التي نحن فيها الآن".
مشاكل لياقة بدنية مستمرة تواجه رودري
تأتي الإصابة الأخيرة التي تعرض لها رودري لتزيد من تعقيدات الموسم بالنسبة للاعب خط الوسط، الذي غاب عن جزء كبير من النصف الأول من الموسم بسبب مشكلة في أوتار الركبة.
وبعد أن عاد مؤخرًا إلى أفضل مستوياته عقب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها الموسم الماضي، تمثل هذه المشكلة في الفخذ عقبة أخرى محبطة للاعب أتلتيكو مدريد السابق.
وتتفاقم مشاكل اختيار التشكيلة في مانشستر سيتي بسبب الغيابات في خط الدفاع، فقد تم استبعاد روبن دياش أيضًا من مباراة بيرنلي حيث يواصل تعافيه من إصابة في الكاحل، مما يجبر جوارديولا على إعادة ترتيب خط دفاعه في الوقت الذي يسعى فيه السيتيزينز للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي.