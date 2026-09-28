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Jose Mourinho Real Madrid derby defeat GFXGOAL
علي رفعت

حتى تنتهي سنوات العجاف.. قرارات صارمة تنتظرها جماهير ريال مدريد من مورينيو!

فقرات ومقالات
ريال مدريد ضد فياريال
ريال مدريد
الدوري الإسباني
جوزيه مورينيو

الملكي إلى أين؟!

جاءت فترة التوقف الدولي مجرد استراحة عادية داخل أروقة سانتياجو برنابيو بعد جرس إنذار مبكر ومقلق هز أركان البيت الأبيض، بعدما وجد ريال مدريد نفسه متأخرًا بفارق ست نقاط كاملة عن غريمه الأزلي برشلونة الذي يعيش أفضل فتراته رفقة المدرب هانز فليك.

الفريق الذي أنفق الغالي والنفيس في الصيف، واعتمد على شخصية جوزيه مورينيو لإعادة الهيبة الغائبة لموسمين متتاليين بلا ألقاب كبرى، دخل فترة التوقف بأداء باهت وشقوق فنية واضحة حطمت البدايات الحماسية. 

ومع اتساع الفارق خلف ماكينة كتالونيا التي لا ترحم، بات مدريد في حاجة ملحة إلى هزات عنيفة وقرارات شجاعة تعيد ترتيب البيت الملكي قبل فوات الأوان.


  • إخراج فينيسيوس جونيور من حسابات التشكيل الأساسي فورًا

    القرار الأهم والأكثر إلحاحًا أمام المدرب البرتغالي يبدأ من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تحول إلى عبء ثقيل داخل المستطيل الأخضر. 

    فينيسيوس لم يعد يشبه نفسه على الإطلاق، التحول العضلي والبدني الصادم الذي ظهر به قضى على خفته وسرعته الانفجارية، وجعله عاجزًا عن مراوغة المدافعين أو تشكيل أي تهديد حقيقي في المواجهات الفردية، بل الأخطر من ذلك هو اختفاء شغفه وعصبيته التي كانت تصنع الفارق.

    جلوس فينيسيوس على مقاعد البدلاء لم يعد رفاهية، بل رسالة حاسمة للمجموعة بأنه لا مكان للاعب يضمن مكانه بالاسم والتاريخ فقط، وخطوة ضرورية ليراجع اللاعب حساباته ويستعيد هويته الفنية التي صنعت مجده.


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  • Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL

    منح موهبة ديوماندي فرصة الانطلاق لقيادة هجوم الفريق

    على الجانب الآخر، يواصل يان ديوماندي طرق أبواب التشكيل الأساسي بكل قوة بفضل طاقته المتفجرة وفاعليته المباشرة، في وقت يبدو فيه هجوم الملكي بطيئًا وقابلًا للتوقع من كل المنافسين. 

    ديوماندي يمتلك الجوع والشغف والسرعة التي يفتقر إليها الخط الأمامي حاليًا، والدفع به سيعيد الحيوية وروح التنافس الشرسة إلى غرفة الملابس. 

    الرهان على الشباب المتحمس في مثل هذه اللحظات الحرجة هو دائمًا السلاح الفعال لكسر الرتابة وإرباك حسابات الخصوم التكتيكية، والبرتغالي مطالب بإطلاق سراح هذه الموهبة وعدم إهدارها على مقاعد البدلاء.


  • إيجاد الحلول في الصفقات

    جاء الميركاتو الصيفي بأسماء ثقيلة في الخط الخلفي وعلى رأسها دومفريس وكوناتي ومارك كوكوريلا، إلا أن الفريق لم يظهر بعد الصلابة المنتظرة من منظومة يقودها رجل التكتيك الدفاعي الأول. 

    الفارق الكبير في النقاط مع برشلونة جاء نتيجة سهولة اختراق دفاعات الفريق في مواقف عديدة.

    بات لزامًا على مورينيو التخلي عن المرونة الزائدة، وبناء منظومة حديدية تعتمد على الشراسة والضغط الموجه وإغلاق المساحات بين الخطوط، وفرض هوية دفاعية لا تمنح المنافسين أي أمل في الوصول إلى الشباك، واستغلال إمكانيات عناصره الجديدة لإيقاف نزيف الأهداف السهلة.


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  • MourinhoGetty Images

    استعادة شخصية السبيشال وان وتطهير الفريق من التراخي

    العنصر الأبرز الذي استقدمت الإدارة مورينيو من أجله هو إشعال الشد العصبي الإيجابي داخل المجموعة وفرض الانضباط المطلق. 

    مورينيو الذي عرفه العالم لم يكن يومًا مدربًا مهادنًا أو يبحث عن التوازنات الدبلوماسية، واللحظة الراهنة تقتضي مواجهة اللاعبين بقسوة وحزم لإنهاء مظاهر التراخي والبرود. 

    ريال مدريد يحتاج الآن إلى مدرب يخلق من التحديات وقودًا للانتقام، ويعيد لكل عنصر روح القتال على كل كرة حتى الدقيقة الأخيرة.


  • بيت القصيد

    فارق النقاط الست مع برشلونة ليس نهاية العالم إذا تحرك مورينيو بجرأته المعهودة، ولكنه سيتحول حتمًا إلى كارثة جديدة تمتد معها سنوات العجاف إن ظلت الدبلوماسية والمجاملات هي التي تحكم قرارات التشكيل. 

    ريال مدريد لا يطلب المعجزات من مدربه البرتغالي، بل يطالبه فقط بأن يكون جوزيه مورينيو الحقيقي، الرجل الذي لا يخشى كبار النجوم، ولا يتردد لحظة واحدة في قلب الطاولة لصناعة فريق يعرف كيف يفوز بالبطولات.


الدوري الإسباني
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ريال مدريد
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فياريال
فياريال