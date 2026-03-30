حتى بوجود ليونيل ميسي، تبدو آمال الأرجنتين في الدفاع عن لقب كأس العالم ضئيلة

سجل ميسي سبعة أهداف في المباريات السبع التي خاضتها الأرجنتين، بما في ذلك هدفان في المباراة النهائية المثيرة ضد فرنسا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لا تُنسى، ليحصد بجدارة جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة. كان ميسي هو النجم الأبرز بلا منازع في صفوف «الألبيسيليستي»، وقائدًا حقيقيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ومع ذلك، سيكون من الظلم وصف منتخب الأرجنتين لعام 2022 بأنه فريق يعتمد على لاعب واحد. فقد أعلن كل من جوليان ألفاريز وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز عن أنفسهم للعالم بشكل لائق، حيث حصل الأخير على لقب أفضل لاعب شاب في البطولة، بينما عاد نيكولاس أوتامندي إلى سابق عهده كقائد لخط دفاع مخيف، وأصبح إميليانو مارتينيز بطلاً في ركلات الترجيح.

حتى أولئك الذين قدموا أداءً متواضعاً من الناحية الإحصائية، مثل أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز، بذلوا كل ما في وسعهم من أجل القميص وقدموا مساهمات حيوية. بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية أمام السعودية، ارتفعت المعايير الجماعية إلى أقصى درجة، ولم تنخفض أبداً. لم تستطع أي دولة أخرى أن تضاهي روح الفريق الأرجنتيني.

لسوء الحظ، فإن الصورة الحالية أقل تفاؤلاً بكثير. يفتقر فريق ليونيل سكالوني بشدة إلى ثقة الأبطال وهم يستعدون للدفاع عن لقبهم في عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كانت استعداداتهم شبه فوضوية، حيث تحمل ميسي مرة أخرى عبء التوقعات بأكمله. سيكون من الصعب للغاية الارتقاء إلى مستوى هذه التوقعات في سن 37 عاماً، لكن هذه مجرد واحدة من العديد من المشكلات التي تواجه الأرجنتين قبل حوالي شهرين من انطلاق البطولة...