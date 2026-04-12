"في رأيي، يجب أن تصل إلى الدقيقة 70 تقريبًا وأنت لا تزال تتمتع بفرصة للتأهل من وجهة نظر ريال مدريد"، قال كروس في بودكاست "Einfach mal Luppen" الذي يقدمه مع شقيقه فيليكس، في إشارة إلى مباراة الإياب يوم الأربعاء. "إذا وصلت إلى تلك المرحلة بنتيجة 0-0 أو 1-1 أو متقدمًا 1-0، فستكون قد استعدت ثقتك بنفسك. ريال مدريد سيظل دائمًا خطيرًا وسيُعتبر دائمًا خطيرًا، حتى من قبل بايرن ميونيخ على أرضه."
ترجمه
"حتى بايرن ميونيخ يرتكب أخطاء من حين لآخر": توني كروس لم يستبعد ريال مدريد بعد - ويشرح ما الذي فاجأه في مباراة الذهاب
تقدم بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء بهدف سجله لويس دياز قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ثم أضاف هاري كين هدفاً آخر فور بدء الشوط الثاني. وقد أعرب كروس عن دهشته لعدم تمكن بطل ألمانيا من حسم المباراة مبكراً بعد ذلك.
وقال كروس، الذي انتقل من ميونيخ إلى مدريد عام 2014 وفاز خلال عشر سنوات مع ريال مدريد بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا: "مع التقدم 2-0، كان من الممكن حسم المباراة نفسياً وإزالة أي شكوك. لقد فاجأني أن بايرن بدأ بعد ذلك في التراجع قليلاً والدفاع بكثافة أقل".
- (C)Getty Images
توني كروس لا يزال يؤمن بريال مدريد: "بايرن لا يستطيع الدفاع عن كل شيء"
وأضاف كروس أن بايرن "كان يسيطر تمامًا على المباراة" بعد تسجيل الهدف الثاني. "في الواقع، كنت أتوقع أن يواصلوا هيمنتهم وربما يوسعوا الفارق. كنت أتوقع أن يواصلوا السيطرة من خلال الاستحواذ على الكرة وربما يسجلوا هدفًا ثالثًا أو رابعًا أو خامسًا - لكن العكس هو ما حدث."
بدلاً من هيمنة ميونيخ حتى النهاية، أصبح ريال مدريد أكثر خطورة مع تقدم الشوط الثاني. أفسد مانويل نوير، الحارس المتميز في مرمى بايرن، العديد من الفرص الكبيرة، لكن في الدقيقة 74، كان الحارس البالغ من العمر 40 عاماً عاجزاً، وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني لريال مدريد، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-2 من وجهة نظر الفريق الإسباني.
في مباراة الإياب، يعتمد كروس، من بين أمور أخرى، على المهارات الفردية لمبابي أو فينيسيوس جونيور. "لقد رأينا هنا: بايرن لا يدافع عن كل شيء، فهناك دائمًا خطأ ما"، أكد اللاعب الدولي الألماني السابق، الذي أنهى مسيرته في عام 2024. "لديك فيني ومبابي على سبيل المثال في مواجهة ستانيسيتش (يوسيب، محرر) أو لايمر (كونراد، محرر)، فهناك دائمًا فرصة في المواجهة الفردية، ولا داعي لمناقشة ذلك".
لكن ريال مدريد يجب أن يكون في ملعب أليانز أرينا، مقارنةً بمباراة الذهاب، "أكثر مرونة في التعامل مع الكرة بدلاً من الاعتماد على الهجمات المرتدة فقط"، أوضح كروس. "في مرحلة ما، ستضطر إلى فتح اللعب قليلاً والمشاركة فيه لتجد حلولاً بنفسك. غالباً ما كان هذا هو المشكلة، حيث واجهوا صعوبة كبيرة في ذلك."
بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد: استعدادات متباينة لمباراة الإياب
بعد ثلاثة أيام من الهزيمة أمام بايرن ميونيخ، تعرض ريال مدريد لانتكاسة جديدة يوم الجمعة. في الدوري الإسباني، لم يتمكن الفريق المدريدي من تجاوز التعادل 1-1 على أرضه أمام جيرونا، مع تكرار الغضب من قرارات الحكم. وبما أن برشلونة، بقيادة النجم اللامع لامين يامال، فاز في اليوم التالي في ديربي المدينة على إسبانيول بنتيجة 4-1، فإن فارق النقاط بين ريال مدريد وصدارة الترتيب أصبح الآن تسع نقاط قبل سبع جولات من نهاية الموسم.
أما بايرن ميونيخ، فقد كانت تجربته العامة استعداداً لمباراة الإياب أكثر إرضاءً بكثير، حيث فاز بسهولة 5-0 على سانت باولي مساء السبت. وبذلك، تجاوز بايرن ميونيخ رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الألماني في موسم 1971/72 (101 هدف)، وسجل ليون جوريتزكا الهدف الحاسم. وبعد 29 جولة، سجل بايرن ميونيخ 105 أهداف في الدوري الألماني.
- AFP
نظرة عامة على مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
مباراة الذهاب: 2-0
مباراة الإياب: الثلاثاء (14 أبريل)، الساعة 21:00
ليفربول ضد باريس سان جيرمان
ذهاب: 0-2
مباراة الإياب: الثلاثاء (14 أبريل)، الساعة 21:00
بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد
مباراة الذهاب: 2-1
مباراة الإياب: الأربعاء (15 أبريل)، الساعة 21:00
أرسنال ضد سبورتنج لشبونة
مباراة الذهاب: 1-0
مباراة الإياب: الأربعاء (15 أبريل)، الساعة 21:00