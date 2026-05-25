حب من طرف واحد.. هل خدع بيب جوارديولا جماهير برشلونة طيلة تلك السنوات؟

تطل علينا بين الحين والآخر تصريحات عاطفية من المدرب الإسباني بيب جوارديولا تؤكد عشقه الأبدي لنادي برشلونة.

وفي أحدث تصريحاته تزامنا مع وداعه الأخير لمانشستر سيتي تحدث عن المقارنة بين فتراته التدريبية المختلفة ووداعه لكل فريق قائلًا: "هناك تشابهات إلى حد كبير لكن عذرًا الحب الذي أكنه لبرشلونة خاص جدًا كنت جامع كرات هناك ونشأت هناك أنا مشجع لبرشلونة وسأظل كذلك دائمًا".

هذا التصريح الذي يفيض بالمشاعر ويحرك قلوب المشجعين يطرح تساؤلًا مهمًا ومحوريًا في أوساط كرة القدم العالمية.

هل يترجم هذا الحب فعليًا إلى أفعال على أرض الواقع أم أنه مجرد استهلاك إعلامي وعاطفة من طرف واحد؟

عندما ننظر بدقة إلى تحركاته في سوق الانتقالات ومواقفه الحاسمة طوال السنوات التي أمضاها في عالم التدريب بعيدًا عن النادي الكتالوني نجد أن هناك الكثير من التناقضات التي تستحق التوقف أمامها طويلًا لتقييم حقيقة هذا العشق.



