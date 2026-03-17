"حاولوا تصويري على أنني وحش" - مساعد مدرب إسبانيا السابق يكشف عن حيرته بعد إقالة لويس إنريكي له

كانت العلاقة المهنية بين مورينو ولويس إنريكي من أنجح العلاقات في كرة القدم الإسبانية الحديثة، حيث امتدت عبر فترات عملهما مع كل من روما وسيلتا فيغو وبرشلونة. ومع ذلك، انهارت هذه العلاقة في عام 2019 عندما عاد لويس إنريكي إلى منصب مدرب المنتخب الإسباني عقب الوفاة المأساوية لابنته. ووجد مورينو، الذي تولى منصب المدرب الرئيسي لتأمين تأهل المنتخب إلى يورو 2020، نفسه غير مطلوب.

حدث الانتقال من مساعد مخلص إلى منبوذ خلف الأبواب المغلقة، لكنه سرعان ما انتشر على الملأ. وكشف مورينو أن القرار تم إبلاغه شخصياً، لكن دون الدقة التي كان يتوقعها، بالنظر إلى تاريخهما المشترك.