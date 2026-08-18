AFP
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غلق باب برشلونة بلا رجعة.. هاري كين يؤكد بدء مفاوضات التجديد في بايرن ميونخ!
كين يُعرب عن رغبته في البقاء في ملعب أليانز أرينا
أرسل كين رسالة واضحة إلى الإدارة العليا لبايرن ميونخ بتأكيده أن المفاوضات الرسمية بشأن عقد جديد على وشك أن تبدأ. المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، الذي أصبح النجم الأبرز للفريق بلا منازع منذ انضمامه قادمًا من توتنهام، يرتبط حاليًا بعقد حتى عام 2027، لكنه مستعد الآن للتطلع إلى المستقبل البعيد.
وبعد عودته من إجازته التي أعقبت كأس العالم، أشار المهاجم إلى أنه مستعد للجلوس مع مسؤولي النادي لضمان مستقبله في ألمانيا. وتناول الهداف المتميز الموقف بشفافية، مشيراً إلى أن التوقيت مناسب لكلا الطرفين. وقال كين يوم الاثنين، وفقاً لصحيفة AZ: «لم يتبق لي سوى عام واحد على انتهاء عقدي، لذا حان الوقت الآن للتحدث عن هذا الأمر».
- Getty Images Sport
أجواء مريحة تحيط بالمفاوضات
على الرغم من الأهمية الكبيرة المرتبطة بضمان بقاء أحد أبرز المهاجمين في العالم، إلا أن الأجواء بين اللاعب والنادي لا تزال هادئة بشكل لافت. وقد حظي كين بفترة حافلة بالبطولات في بافاريا حتى الآن، حيث حصد لقبين في الدوري الألماني وكأس ألمانيا، ويبدو راضياً عن التوجه الرياضي تحت قيادة الإدارة الحالية.
وكشف اللاعب الدولي الإنجليزي أن جدول هذه الاجتماعات الحاسمة قد تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي بين ممثليه ومجلس إدارة بايرن ميونخ. وفي تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني المرتقب، أشار كين إلى أنه «مرتاح جدًا» بشأن تمديد عقده مع بايرن ميونخ، وأكد أن الحوار لن يتأخر.
وأضاف: «سنتحدث عن الأمر الأسبوع المقبل أو الذي يليه. كلا الطرفين مرتاحان جدًا»، مشيرًا إلى أن شروط التمديد قد يتم الانتهاء منها قبل أن يصل الموسم الجديد إلى أكثر فتراته ازدحامًا.
الأرقام المذهلة تغذي الرغبة في التمديد
ليس من المستغرب أن يكون بايرن حريصًا على إبرام عقد أطول مع كين، نظرًا لتأثيره غير المسبوق على أرض الملعب. فقد حافظ المهاجم المخضرم على معدل تهديفي حطم العديد من الأرقام القياسية للنادي والدوري، حيث سجل 61 هدفًا في 51 مباراة فقط، مما ضمن استمرار هيمنة النادي عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي.
وتشير التقارير إلى أن النقطة الخلافية المحتملة في المفاوضات المقبلة تدور حول مدة العقد الجديد، حيث يدرس النادي ما إذا كان العقد يجب أن يمتد حتى عام 2029 أو 2030، مما يضمن بقاء كين في ملعب أليانز أرينا حتى يقترب من سن 37 عامًا.
- Getty Images
عمق التشكيلة والتخطيط المستقبلي
في حين أن الحصول على توقيع كين يمثل الأولوية القصوى لماكس إيبرل وفريق التعاقدات، فإن النادي يعمل أيضًا على ضمان ألا يقع عبء التسجيل على عاتقه وحده. ونظرًا للمتطلبات البدنية التي يتحملها مهاجم في منتصف الثلاثينيات من عمره، يبحث بايرن ميونخ عن دعم عالي الجودة لتمكين نجمه من الحصول على فترات راحة خلال الموسم المحلي والأوروبي.
وكان النادي قد أشار سابقًا إلى أن صفقاته الرئيسية في فترة الانتقالات قد اكتملت، لكن الحاجة إلى بديل متخصص لا تزال موضوعًا للنقاش الداخلي. ورغم وجود حلول داخلية مثل سيرج جنابري، فإن مجلس الإدارة يدرك أن الحفاظ على لياقة كين البدنية سيكون عاملاً أساسيًا في تحقيق طموحاتهم بالفوز بالثلاثية التاريخية.
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