أرسل كين رسالة واضحة إلى الإدارة العليا لبايرن ميونخ بتأكيده أن المفاوضات الرسمية بشأن عقد جديد على وشك أن تبدأ. المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، الذي أصبح النجم الأبرز للفريق بلا منازع منذ انضمامه قادمًا من توتنهام، يرتبط حاليًا بعقد حتى عام 2027، لكنه مستعد الآن للتطلع إلى المستقبل البعيد.

وبعد عودته من إجازته التي أعقبت كأس العالم، أشار المهاجم إلى أنه مستعد للجلوس مع مسؤولي النادي لضمان مستقبله في ألمانيا. وتناول الهداف المتميز الموقف بشفافية، مشيراً إلى أن التوقيت مناسب لكلا الطرفين. وقال كين يوم الاثنين، وفقاً لصحيفة AZ: «لم يتبق لي سوى عام واحد على انتهاء عقدي، لذا حان الوقت الآن للتحدث عن هذا الأمر».