حالته سيئة ولا يجب أن يلوم إلا نفسه.. رافينيا أضر ببرشلونة وخاطر بالمونديال وبصم على نهاية قاسية للموسم!

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن منح جناحه البرازيلي رافينيا إجازة استثنائية للسفر إلى مسقط رأسه بهدف تجاوز الأزمة النفسية الحادة التي عصفت به عقب إصابته الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة من الإدارة الكتالونية لاحتواء الحالة الذهنية المتردية للاعب الذي وجد نفسه مضطرًا للابتعاد عن الملاعب في توقيت هو الأصعب على مدار الموسم الحالي.

وبحسب التقارير القادمة من "موندو ديبورتيفو" فإن النجم البرازيلي سيبدأ رحلة التعافي بعيدًا عن ضغوط التدريبات اليومية في محاولة لترميم روحه المعنوية قبل البدء في البرنامج العلاجي الفعلي لتمزق العضلة الخلفية في ساقه اليمنى.

ويعيش اللاعب حالة من الحزن العميق بعد أن أدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبه بالتحامل على نفسه للمشاركة في مباراة دولية ودية لم تكن تطلب منه كل تلك التضحية البدنية التي كلفت فريقه الكثير.



