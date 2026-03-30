علي رفعت

حالته سيئة ولا يجب أن يلوم إلا نفسه.. رافينيا أضر ببرشلونة وخاطر بالمونديال وبصم على نهاية قاسية للموسم!

رافينيا

النجم البرازيلي أخطأ!

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن منح جناحه البرازيلي رافينيا إجازة استثنائية للسفر إلى مسقط رأسه بهدف تجاوز الأزمة النفسية الحادة التي عصفت به عقب إصابته الأخيرة. 

وتأتي هذه الخطوة في محاولة من الإدارة الكتالونية لاحتواء الحالة الذهنية المتردية للاعب الذي وجد نفسه مضطرًا للابتعاد عن الملاعب في توقيت هو الأصعب على مدار الموسم الحالي. 

وبحسب التقارير القادمة من "موندو ديبورتيفو" فإن النجم البرازيلي سيبدأ رحلة التعافي بعيدًا عن ضغوط التدريبات اليومية في محاولة لترميم روحه المعنوية قبل البدء في البرنامج العلاجي الفعلي لتمزق العضلة الخلفية في ساقه اليمنى. 

ويعيش اللاعب حالة من الحزن العميق بعد أن أدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبه بالتحامل على نفسه للمشاركة في مباراة دولية ودية لم تكن تطلب منه كل تلك التضحية البدنية التي كلفت فريقه الكثير.


  • مقامرة غير محسوبة العواقب


    عندما قرر رافينيا تلبية نداء المنتخب البرازيلي للمشاركة في مباريات ودية دولية قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم فإنه وضع نفسه في طريق مليء بالأشواك.

    والحقيقة المرة هي أن اللاعب لا يجب أن يلوم إلا نفسه على هذا المصير المحتوم فقد كان يدرك تمامًا أن حالته البدنية لم تكن في أفضل حالاتها قبل مواجهة فرنسا.

    وأظهرت الوقائع أن الجناح البرازيلي خضع لاختبار طبي سريع وتلقى علاجًا أوليًا بسيطًا قبل انطلاق المباراة لكنه أصر على التواجد أساسيًا في مواجهة لا تعدو كونها تجربة فنية.

    وكان من الأجدى بمدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي منح الفرصة للعناصر الشابة والوجوه الجديدة بدلًا من استنزاف طاقة لاعب يعد ركيزة أساسية.

    هذه الرغبة المحمومة في الظهور الدائم حتى في اللقاءات الهامشية تعكس غياب النضج الاحترافي في إدارة المجهود البدني خاصة مع ضغط الروزنامة الكروية الذي نعيشه.


  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    غيابات تبعثر أوراق هانز فليك


    تسبب هذا الإصرار غير المبرر من جانب رافينيا في إلحاق ضرر جسيم بخطط المدير الفني الألماني هانز فليك الذي كان يعول عليه بشكل مطلق في قيادة الجبهة الهجومية.

    وسيكون برشلونة مضطرًا لخوض غمار المباريات المقبلة بدون أحد أهم عناصره الفاعلة حيث تأكد غياب اللاعب عن مجموعة من المباريات المهمة في مختلف المسابقات.

    وتتضمن هذه القائمة المواجهات الحاسمة أمام فريق أتلتيكو مدريد في الدوري المحلي وفي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا وهي المباريات التي تحدد بشكل كبير ملامح الموسم الكتالوني.

    وبدلاً من أن يكون رافينيا هو الحل في تلك اللحظات الصعبة أصبح هو المشكلة الكبرى التي يتعين على الجهاز الفني التعامل مع تبعاتها القاسية.

    غياب التوازن الهجومي الذي يوفره النجم البرازيلي سيجعل الفريق يعاني بشدة في عملية الاختراق وصناعة الفرص مما يضع ضغوطًا إضافية على بقية الزملاء الذين سيضطرون لسد ثغرة كان يمكن تلافيها بليل من العقلانية والهدوء.


  • مخاطرة كبرى تهدد حلم المونديال


    لا تتوقف التبعات السلبية عند حدود النادي فحسب بل تمتد لتلقي بظلالها على حلم اللاعب في تمثيل بلاده في كأس العالم المقبلة.

    الخطر الحقيقي يكمن في إمكانية تكرار الإصابة في حال تعجل اللاعب العودة للمشاركة في مباراة القمة أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها في تاريخ العاشر من مايو المقبل.

    وإذا ما اندفع رافينيا للعب تحت وطأة الضغوط الجماهيرية والرغبة في إنقاذ موسم فريقه دون اكتمال شفائه بنسبة مئة بالمئة فإن خطر الانتكاسة سيكون مضاعفًا.

    العودة المبكرة لمثل هذه الإصابات العضلية المعقدة غالبًا ما تؤدي إلى تمزقات أكثر خطورة قد تبعده عن الملاعب لفترة تتجاوز 12 أسبوعًا.

    ومثل هذا السيناريو قد يعني غيابه رسميًا عن المونديال ويحول حلمه إلى كابوس بسبب سوء تقديره في التعامل مع الإجهاد البدني الأولي والاندفاع العاطفي نحو المشاركة في المباريات الكبرى دون جاهزية كاملة.


  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    بيت القصيد


    تظل المسؤولية الأولى والأخيرة فيما حدث ملقاة على عاتق اللاعب الذي لم يحسن إدارة مجهوده البدني في مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.

    الموازنة بين الولاء للمنتخب الوطني والاحترافية مع النادي تتطلب نضجًا كافيًا لاتخاذ قرارات صعبة منها الاعتذار عن الوديات عند الشعور بأدنى آلام.

    رافينيا بصم بسلوكه هذا على نهاية تراجيدية لموسم كان من المفترض أن يكون الأنجح له والآن بات عليه الانتظار خلف الخطوط ومراقبة فريقه وهو يصارع من أجل الألقاب دون أن يملك حق التدخل لتصحيح ما أفسده بيده.



