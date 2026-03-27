"حالة ميؤوس منها": "الانتقال الغريب" لنيكلاس فولكروغ إلى ميلان يتحول إلى كارثة

تلقى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا خبرًا سيئًا قبل نهاية الأسبوع الماضي، وإن لم يكن ذلك مفاجئًا: فقد استبعد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان فولكروغ من التشكيلة قبل الأخيرة قبل الإعلان عن قائمة المشاركين في كأس العالم. كانت أدائه ضعيفًا في الآونة الأخيرة، في حين كان معظم منافسيه يروجون لأنفسهم: دينيز أونداف في حالة رائعة مع في إف بي شتوتغارت ويسجل الأهداف بانتظام، وكاي هافرتز، الذي لم يتم اختياره مؤخرًا بسبب الإصابة، يزداد تألقًا مع أرسنال.

كان من الإيجابي بلا شك بالنسبة لفولكروغ أن مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري أعاده إلى التشكيلة الأساسية يوم السبت ضد تورينو للمرة الأولى منذ 11 يناير (!). كانت هذه فرصة نادرة، لكن فولكروغ لم يستغلها على الإطلاق. في التشكيلة الأساسية 3-5-2 التي تعتبر نمطية جدًا لإيطاليا، والتي اعتمدها المضيفون في سان سيرو، بدا فولكروغ ضائعًا إلى حد ما. لعب ميلان بكرات طويلة كثيرة، لم يتمكن من السيطرة على أي منها تقريبًا. لم يصنع أي فرص وتم استبداله بعد 70 دقيقة باهتة. قال المدرب أليجري لاحقًا إن الأمر كان "معقدًا" لفولكروغ قبل الاستراحة.

بالتأكيد، خيب ميلان الآمال بشكل جماعي في الشوط الأول، لكنه حقق لاحقاً فوزاً بنتيجة 3-2، وحصل فولكروغ على أضعف التقييمات من الصحف.

على سبيل المثال، كتب خبير الروسونيري أندريا لونغوني في عموده "Milan Hello" على موقع Calciomercato الشريك لـ SPOX عن "حالتين ميؤوس منهما" في هجوم ميلان، مشيرًا بذلك إلى فولكروغ وكريستوفر نكونكو، لاعب لايبزيغ السابق الذي تم التعاقد معه قبل بداية الموسم مقابل مبلغ كبير من نادي تشيلسي. وكان حكم لونغوني على اللاعب الألماني: "من المؤكد أنه لن يبقى. صحيح أنه لم يكلف أي رسوم انتقال، لكن كان من الممكن توقع المزيد منه".