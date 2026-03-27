من المؤكد أن نيكلاس فولكروغ قد مر بفترات أفضل في مسيرته. في الوقت الحالي، يواجه المهاجم في نادي ميلان انتكاسة تلو الأخرى، كما تضاءلت فرصه في المشاركة في كأس العالم هذا الصيف إلى أدنى حد.
"حالة ميؤوس منها": "الانتقال الغريب" لنيكلاس فولكروغ إلى ميلان يتحول إلى كارثة
تلقى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا خبرًا سيئًا قبل نهاية الأسبوع الماضي، وإن لم يكن ذلك مفاجئًا: فقد استبعد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان فولكروغ من التشكيلة قبل الأخيرة قبل الإعلان عن قائمة المشاركين في كأس العالم. كانت أدائه ضعيفًا في الآونة الأخيرة، في حين كان معظم منافسيه يروجون لأنفسهم: دينيز أونداف في حالة رائعة مع في إف بي شتوتغارت ويسجل الأهداف بانتظام، وكاي هافرتز، الذي لم يتم اختياره مؤخرًا بسبب الإصابة، يزداد تألقًا مع أرسنال.
كان من الإيجابي بلا شك بالنسبة لفولكروغ أن مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري أعاده إلى التشكيلة الأساسية يوم السبت ضد تورينو للمرة الأولى منذ 11 يناير (!). كانت هذه فرصة نادرة، لكن فولكروغ لم يستغلها على الإطلاق. في التشكيلة الأساسية 3-5-2 التي تعتبر نمطية جدًا لإيطاليا، والتي اعتمدها المضيفون في سان سيرو، بدا فولكروغ ضائعًا إلى حد ما. لعب ميلان بكرات طويلة كثيرة، لم يتمكن من السيطرة على أي منها تقريبًا. لم يصنع أي فرص وتم استبداله بعد 70 دقيقة باهتة. قال المدرب أليجري لاحقًا إن الأمر كان "معقدًا" لفولكروغ قبل الاستراحة.
بالتأكيد، خيب ميلان الآمال بشكل جماعي في الشوط الأول، لكنه حقق لاحقاً فوزاً بنتيجة 3-2، وحصل فولكروغ على أضعف التقييمات من الصحف.
على سبيل المثال، كتب خبير الروسونيري أندريا لونغوني في عموده "Milan Hello" على موقع Calciomercato الشريك لـ SPOX عن "حالتين ميؤوس منهما" في هجوم ميلان، مشيرًا بذلك إلى فولكروغ وكريستوفر نكونكو، لاعب لايبزيغ السابق الذي تم التعاقد معه قبل بداية الموسم مقابل مبلغ كبير من نادي تشيلسي. وكان حكم لونغوني على اللاعب الألماني: "من المؤكد أنه لن يبقى. صحيح أنه لم يكلف أي رسوم انتقال، لكن كان من الممكن توقع المزيد منه".
نيكلاس فولكروغ يبدأ مسيرته مع ميلان بشكل جيد
ولم تكن التوقعات الكبيرة الموضوعة على فولكروغ غير مبررة تمامًا. بعد الاعتراف بأن انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز صيف 2024، والذي بلغت قيمته 27 مليون يورو، لم ينجح بسبب مشاكل الإصابات المستمرة، انتقل في يناير إلى ميلانو على سبيل الإعارة وسط أجواء من الحماس الشديد. كان الهدف المعلن هو اكتساب الخبرة مع الفريق المرشح للفوز بالسكوديتو، وتعزيز الثقة بالنفس، وبالتالي كسب نقاط إضافية لدى ناجلسمان.
"هذا النادي ذو الاسم الكبير والشهرة الواسعة يمثل بالنسبة لي تجربة عاطفية لا تصدق"، قال فولكروغ بحماس، وقدم أيضًا بداية واعدة في مدينة الموضة. صحيح أنه كسر إصبع قدمه بعد وصوله بوقت قصير، لكنه أظهر قدرًا كبيرًا من المرونة وسجل هدف الفوز الذي قوبل بالتصفيق الحار كلاعب بديل في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 ضد ليتشي في منتصف يناير.
"إصبع القدم لا يزال مكسورًا"، كشف فولكروغ لمجلة "كيكر" بعد ذلك، وأردف: "كان الأمر غير مواتٍ بعض الشيء، لكنه كان تغييرًا خاصًا بالنسبة لي، ولذلك قلت للنادي: إذا كانت الإصابة تتعلق فقط بتحمل الألم ولا يمكن أن يحدث شيء أكثر خطورة مثل مشكلة عضلية، فلا أريد أن أفوت أي مباراة. فقد نظروا إليّ في البداية بنظرات غريبة، لأنه يكاد يكون من المستحيل اللعب بحذاء ذي مسامير مع إصبع مكسور." وأكد أن هذه الخطوة الجريئة "كانت تستحق العناء من أجل الهدف وحده".
في ذلك الوقت تقريبًا، كسب فولكروغ أيضًا نقاطًا إضافية لدى المشجعين عندما قلد ميم الشرب للنجم كريستيانو رونالدو، مما حقق نجاحًا كبيرًا على الإنترنت.
يُفضل ماسيميليانو أليجري الاعتماد على الجناحين في الوسط بدلاً من نيكلاس فولكروغ
ولكن هذا كان كل ما في الأمر من حيث أبرز الأحداث خلال فترة فولكروغ في ميلانو. لم يمنحه المدرب أليجري سوى وقت لعب محدود، وفشل فولكروغ في استحقاق المزيد. وكان الفوز الصعب 2-1 على فريق بيزا الصاعد في فبراير بمثابة نقطة انحدار. فقد أضاع فولكروغ ركلة جزاء وتلقى العقوبة القصوى من مدربه: تم استبداله مرة أخرى بعد 45 دقيقة من اللعب.
في الأسابيع الماضية، لم يُسمح لفولكروغ باللعب سوى قليلاً. بدلاً من ذلك، قرر أليجري، الذي يُقال عنه منذ سنوات في إيطاليا أنه يكره المهاجمين التقليديين، عدة مرات اللعب بخط هجوم مزدوج من الجناحين رافائيل ليو وكريستيان بوليسيتش، اللذين لم يبرزا بشكل كبير أيضاً. ويُناقش دور ليو في الوسط بشكل خاص في إيطاليا ويُنتقد بانتظام من قبل الخبراء. على سبيل المثال، وصف ماسيمو أبروسيني، قائد ميلان السابق، البرتغالي في هذا المركز بأنه "إهدار".
إحصائيات أداء نيكلاس فولكروغ مع ميلان:
عدد المباريات 14 المباريات التي لعبها لمدة 90 دقيقة 0 دقائق اللعب 429 أهداف 1 تمريرات حاسمة 0
بشكل عام، أسلوب لعب ميلان، على الرغم من حصيلته الجيدة من النقاط وفرصته في الفوز بلقب الدوري الأول منذ عام 2022، لا يرضي عشاق كرة القدم. تشكيلة أليجري 3-5-2 مصممة لتحقيق الاستقرار، ولا يُطلب منها الإبداع والقوة الهجومية إلا في المرحلة الثانية. وإلى جانب فولكروغ، يعاني من ذلك لاعبون هجوميون آخرون مثل نكونكو المذكور أعلاه. ويتساءل المشجعون والخبراء عما إذا كان تشكيل 4-3-3 سيضمن كرة قدم أفضل. وقد تحول أليجري عدة مرات إلى هذا النظام خلال هذا الموسم عندما تطلبت مجريات المباراة ذلك، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عدة مرات. كما هو الحال مثلاً مع هدف الفوز الذي سجله فولكروغ ضد ليتشي.
من المرجح أن يبرز تشكيل 4-3-3 قدرات فولكروغ كلاعب رأس وكسّار في الوسط بشكل أفضل. لكن: من غير المرجح أن يتخلى أليجري عن فلسفته الأساسية.
لم ينتقد المدرب فولكروغ علنًا حتى الآن، لكنه قال بسخرية قبل بضعة أيام إن لاعبه يحتاج إلى "الاستمرارية"، لأن "بدونها يصبح الأمر صعبًا".
يبدو أن ميلان لن يستخدم خيار الشراء الخاص بنيكلاس فولكروغ
وبالتالي، لا يبدو أن هناك أملًا كبيرًا في تحسن حالة المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا. بل على العكس: فقد احتفل سانتياغو جيمينيز بعودته في عطلة نهاية الأسبوع. وكان اللاعب المكسيكي قد تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل في نهاية العام الماضي، وهو ما شكل أحد أسباب التعاقد مع فولكروغ. ومن المرجح أن تؤدي عودة جيمينيز، المهاجم السابق لفريق فينورد، إلى تقليص وقت اللعب المخصص للاعب دورتموند السابق.
لذلك، يُعتبر من المستبعد أن يستمر تعاقد فولكروغ مع ميلانيلو إلى ما بعد الصيف. صحيح أن المدير الرياضي إيغلي تاري ضمن للنادي خيار شراء بقيمة منخفضة نسبياً تبلغ خمسة ملايين يورو، لكن من المرجح ألا يتم اللجوء إلى هذا الخيار. ويجري التفاوض حالياً مع عدد من المهاجمين الآخرين، مثل ماتيو ريتيغي (26 عاماً، القضية)، وخواكين بانيشيلي (23 عاماً، راسينغ ستراسبورغ)، وتروي باروت (24 عاماً، AZ ألكمار)، وسيرهو جيراسي (30 عاماً، بوروسيا دورتموند).
لذلك من المرجح أن يعود فولكروغ في البداية إلى وست هام، حيث لا يزال متعاقداً مع النادي حتى عام 2028. ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك الانتقال التالي، الذي من شأنه أن يمنحه فترات جيدة بشكل دائم مرة أخرى.
صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي
المركز النادي المباريات فارق الأهداف النقاط 1 إنتر ميلان 30 66:24 69 2 إيه سي ميلان 30 47:23 63 3 SSC نابولي 30 46:30 62 4 كومو 1907 30 53:22 57 5 يوفنتوس 30 52:29 54 6 روما 30 40:23 54