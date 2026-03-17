حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق سيرجيو روميرو يعلن اعتزاله لـ"أسباب عائلية"
- AFP
رحيل هادئ لأحد رموز الأرجنتين
يُختتم اعتزال روميرو مسيرة رائعة استمرت 20 عامًا في أعلى مستويات كرة القدم العالمية. وبعد أن أنهى نادي أرجنتينوس جونيورز عقده في ديسمبر، وجد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا نفسه بلا نادٍ، فقرر في النهاية أن الوقت قد حان لإعطاء الأولوية لعائلته، وفقًا لما أوردته قناة TyC Sports. يظل روميرو شخصية أسطورية في منتخب الألبيسيليستي، حيث يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات لحارس مرمى بـ 96 مباراة دولية. وفي حين أن مسيرته مع الأندية شهدت عمله بشكل أساسي كبديل موثوق لدايفيد دي خيا في أولد ترافورد، فإن موثوقيته في مسابقات الكؤوس والبطولات الدولية أكسبته سمعة باعتباره أحد أكثر اللاعبين ثباتاً في الأداء في جيله.
تأملات حول لحظة جنون
كانت السنوات الأخيرة لروميرو في الأرجنتين مثيرة للجدل، بما في ذلك خلاف وقع عام 2024 مع أحد المشجعين عقب خسارة بوكا جونيورز أمام ريفر بليت في مباراة «السوبر كلاسيكو». وفي معرض حديثه عن الحادثة التي عجلت برحيله عن بوكا، اعترف روميرو قائلاً: «عندما كان ذلك الرجل يشتمني، فقدت أعصابي. لا أحد منا يخرج لخوض مباراة ليفقد أعصابه، كنا نرغب في الفوز بقدر ما كانوا يرغبون، لكن ذلك لم يحدث. لم أستطع التفكير في تلك اللحظة، فقدت أعصابي. أعتذر لمشجع بوكا، كنت مخطئاً في رد فعلي، كان عليّ أن أتجاهل الأمر وأغادر. لديهم الحق في التعبير عن أنفسهم".
من نهائيات كأس العالم إلى المجد في الدوري الأوروبي
يترك روميرو وراءه إرثًا يتسم بالمنافسة على أعلى المستويات وبالإنجازات الكبرى. وكان روميرو عنصرًا أساسيًا في المنتخب الأرجنتيني الذي احتل المركز الثاني في كأس العالم 2014، ثم خلفه في المنتخب الوطني إميليانو مارتينيز. في مانشستر يونايتد، أثبت روميرو نفسه كمتخصص في البطولات الكأسية، حيث فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2015-2016 تحت قيادة لويس فان غال. كما لعب لاحقاً دوراً محورياً في فوز النادي بدوري أوروبا 2016-2017 تحت قيادة جوزيه مورينيو.
الانتقال من العمل الميداني إلى الإدارة
بدلاً من الانسحاب من الرياضة تماماً، يخطط روميرو بالفعل للعودة سريعاً إلى مقاعد البدلاء. وقد أعرب عن طموح واضح لدخول عالم التدريب، مشيراً إلى الثروة المعرفية التي اكتسبها من العمل تحت إشراف بعض أبرز العقول التكتيكية في تاريخ كرة القدم. وقال لمحطة إذاعية أرجنتينية: «أنا مستعد لعبور الخط وبدء مسيرة مهنية ستكون جميلة بلا شك». "كرة القدم تتعلق باللحظات والأسماء والتكيف مع التشكيلة المتاحة. اللعب في أوروبا وتلقي التدريب على يد لويس فان غال وخوسيه مورينيو وتاتا مارتينو وأليخاندرو سابيلا منحني الأدوات اللازمة لإيجاد طريقي".
