حارس بورنموث يسخر من ميلان بعد الثلاثية: شعرت بالبرد!

وأضاف: "أعتقد أن الفارق الكبير هو أن جميع المباريات تُلعب بأفكار الفرق الخاصة، ولديها شدّة مختلفة تمامًا عن إيطاليا، وهذا يؤدي إلى مباريات أكثر انفتاحًا بكثير. في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تخسر حتى أمام فريق المركز الأخير. بالتأكيد كان هذا تغييرًا مهمًا بالنسبة لي، هناك فارق، لكنني أعتقد أن الشيء الأكثر اختلافًا على الإطلاق هو الشدّة الجنونية والعزيمة والضغط عند فقدان الكرة، وهو ما لم أشاهده من قبل قط. ورغم أنني هنا، أرى بعض ملامح إيطاليا، ويؤسفني أنه لا يتغير شيء أو يتحسن، لكن هذه هي كرة القدم وعلينا أن نتماشى مع اللعبة. والحمد لله لا ينقصني شيء هنا، فقد تم استقبالنا بشكل رائع، إذن كل شيء على ما يرام".