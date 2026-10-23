حارس بورنموث يسخر من ميلان بعد الثلاثية: شعرت بالبرد!

سخر حارس بورنموث الإيطالي ميكيلي دي جريجوريو من فريق بلاده وخصمه الخميس في الدوري الأوروبي ميلان عقب الانتصار عليه بثلاثية نظيفة.
ميكيلي دي جريجوريو، حارس مرمى بورنموث، تحدث إلى سكاي بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميلان في الدوري الأوروبي: "كنا نلعب على أرضنا، كنا نعلم أنها مباراة مهمة أمام منافس كبير لكن عقليتنا لا تتغير. أردنا أن نكون عدائيين وكنا سنعتمد هذا الأسلوب بغض النظر عن مجريات الأحداث. إن كنت قد عانيت من البرد؟ (من قلة التسديد على مرماه) هذه الليلة نعم، لكن الفضل يعود لزملائي: عندما لا يتلقى الفريق هدفًا فهذا عمل جماعي. يجب أن أشكرهم".