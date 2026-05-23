حارب ماكدونالدز وصفع قائد المنتخب الألماني.. بودولسكي من تهديدات القتل بسبب علم تركيا إلى إمبراطورية الشاورما!

أعلن النجم الألماني الدولي المخضرم لوكاس بودولسكي، بطل العالم مع المانشافت في 2014 إسدال الستار على مسيرته الكروية الحافلة عن عمر يناهز 40 عامًا، لينهي رحلة طويلة في الملاعب دامت لأكثر من 23 عامًا تنقل خلالها بين كبرى الأندية الأوروبية والعالمية مثل بايرن ميونخ وآرسنال وإنتر وجلطة سراي.

وجاء إعلان بودولسكي عن قرار اعتزاله بشكل رسمي من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إنستجرام، حيث ظهر وهو يجمع قمصان الأندية التي دافع عن ألوانها معلقًا بأسلوبه العفوي الساخر انتهى عمل اليوم، شكرًا لكِ أيتها الكرة، لتكون مباراته الأخيرة مع ناديه الحالي جورنيك زابرزي البولندي بمثابة الوداعية الأخيرة له كلاعب، ليتفرغ بعدها لإدارة النادي ذاته الذي أصبح رسميًا المالك لأغلبية أسهمه، معلنًا بداية حقبة جديدة في مسيرته كرجل أعمال ومستثمر رياضي.

وتأتي هذه النهاية لتطوي صفحة واحد من أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الملاعب الأوروبية، حيث اتسمت مسيرته بالعديد من الحكايات الغريبة والمواقف الجدلية التي جعلت منه مادة دسمة لوسائل الإعلام العالمية، دعونا نسرد بعضها فيما يلي: