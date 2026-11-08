توقفت مباراة الدوري النرويجي الممتاز بين ترومسو وبودو جليمت بعد 40 دقيقة عندما انهار جزء من مدرج جماهير الفريق الضيف خلف المرمى في ملعب ألفهايم. وقال سيمن بيدرسن، مسؤول العلاقات الصحفية في بودو جليمت: «سقط خمسة أشخاص، وأُدخل أحدهم إلى المستشفى». وأضاف أن المشجع كان في حالة وعي عندما نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.
AFP
ترجمه
حادث مُفزع في مباراة بودو جليمت.. انهيار جزئي في المدرجات ونقل أحد المشجعين للمستشفى!
ما حدث
قال أحد المشجعين لصحيفة VG: «كنا نغني ونقفز كما نفعل دائمًا، ثم انهار الأرض فجأة وانشق الصف الذي أمامنا إلى نصفين. رأيت شخصين على الأقل يسقطان».
في سباق اللقب
فتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة. في البداية، تم إجلاء جماهير الفريق الضيف، ثم نُقلوا إلى مدرج جانبي مخصص لجماهير ترومسو. استُؤنفت المباراة في الساعة الرابعة مساءً، وفاز بودو جليمت بنتيجة 2-0 بفضل هدفين سجلهما أولا برينهيلدسن. مع تبقي أربع جولات، يمتلك بودو 62 نقطة، بالتساوي مع فيكينج.
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