"جاءتني مكالمة من شخصية مهمة" .. حاتم خيمي يثير الجدل حول استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة بسبب الإنجليزية!

قرر حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، توجيه رد مقتضب، حول قرار لجنة الانتخابات، باستبعاد قائمته من الترشح لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت لجنة الانتخابات قد اعتمدت القائمة الأولية لبدر الرزيزاء، والتي تضم لؤي مشعبي لمنصب نائب الرئيس، ومرشحي العضوية: لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، فهد المنصور، سلمان السديري، ثامر السعدون، عمر الجريسي، نيكولاس آرثر كوارد، جيرارد بيرنارد رودي.

في المقابل، تم استبعاد القوائم الخمس المتبقية، لكل من خالد الغامدي، فهد الغفيلي، حاتم خيمي، أحمد الوادعي، شاكر العصيمي.

واستندت اللجنة في قرار الاستبعاد، إلى المادة (33/2/د)، من النظام الأساسي، التي تشترط في رئيس مجلس الإدارة، امتلاك خبرة رياضية في مجال كرة القدم، محليًا أو دوليًا، لا تقل عن سنتين في آخر خمس سنوات، في مناصب قيادية، بجانب شرط إتقان اللغة الإنجليزية، كما اشتمل الاستبعاد المادة ذاتها، بالاقتران مع بند المؤهل الجامعي والخبرة الكروية، وإقامة الرئيس ونائبه داخل المملكة.