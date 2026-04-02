Gen Z Football
علي سمير

المتهم الحقيقي وراء تدمير كرة القدم .. جنون "العالم الافتراضي" قضى على المواهب وجعلنا نشاهد أسوأ نسخة من اللعبة!

الجيل الجديد في قفص الاتهام

خلال مطلع آواخر التسعينيات وأوائل الألفينيات، وهي الحقبة التي يمكننا الحديث عنها بسبب حداثتها بالنسبة للجيل الحالي، كانت كرة القدم تعيش أزهى عصورها من ناحية وفرة المواهب.

كأس العالم 1998 كان خير دليل على هذا الأمر، بطولة خرج منها العديد من الأساطير والمواهب الفذة التي لا يقترب منها العديد من اللاعبين الذين يحصلون على مبالغ مرتفعة في الوقت الحالي.

البرازيل وجيلها الخيالي مع رونالدو الظاهرة وبيبيتو وريفالدو، فرنسا بقيادة زين الدين زيدان، هولندا مع دينيس بيركامب وياب ستام وباتريك كلويفرت وإدجارد ديفيدز، إنجلترا والأرجنتين ونيجيريا وكرواتيا وإيطاليا وغيرها من البلاد التي أخرجت لنا عظماء اللعبة.

إيطاليا على وجه التحديد خير دليل على حالة التدهور الذي تعيشه كرة القدم، في الماضي، كانت هناك حيرة حول المهاجم الأساسي للأزوري، فرانشيسكو توتي أم أليساندرو ديل بييرو أم كريستيان فييري والقائمة تطول، الآن انظر حال الطليان ومهاجمهم الأساسي مويس كين!

وبعيدًا عن تلك الصبغة الحزينة في الحديث عن غياب المواهب الفذة في ظل اقتراب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من الاعتزال، دعونا نبحث معًا عن السبب، حيث يبدو أن هناك دراسة متعلقة بألعاب الفيديو ستكشف لنا الحقيقة!


    اسألوا "GEN Z"

    هذا المصطلح يطلق على الشباب الذي ولد بعد جيل الألفية، والذي ينحصر بين سن 14 إلى 29 سنة وفقًا للعديد من التقييمات، وأصبح يُعظم دور وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالها للتعبير عن الذات بأقصى شكل ممكن.

    جيل "GEN Z" قرر الخروج من قوقعة المتابعة فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل إلى مرحلة صناعة المحتوى بنفسه، وجني الأموال من خلال سرعة الانتشار بين مجموعات ضخمة من الشباب.

    تلك الكلمات تجعلنا نخرج بهذا الاستنتاج .. هذا الجيل المهتم بكرة القدم، أصبح يشعر بالملل لمجرد الجلوس لمشاهدة مباراة كرة قدم لمدة 90 دقيقة، وقرر الظهور عبر الشاشات من خلال ممارسة الألعاب التفاعلية بأجهزة البلايستيشن والدخول في مسابقات عالمية معروفة.

    وهذه فكرة سهلة وذكية .. لماذا أجلس لمتابعة فريقي لفترات طويلة دون أن أحصل على أي شيء، في الوقت الذي قد أمارس فيه كرة القدم ولكن من المنزل، عبر جهاز البلايستيشن، أربح وأحصد المزيد من المتابعين والأموال أيضًا.

    دراسة حديثة من موقع "The Objective" تدعم هذه النظرية، حيث قالت أن هذا الجيل يتطلع الآن لاحتراف الألعاب الإلكترونية ليطلق عليه لقب "Gamer" ويعتمد عليها كوظيفة أساسية، على حساب الحلم التقليدي باحتراف كرة القدم على أرض الواقع.

    وأشارت إلى أنها قامت بدراسة هذه القصة في إسبانيا، وتبين أن 39% من الشباب الآن يفضلون العمل في مجال الألعاب الإلكترونية وصناعة المحتوى، بينما اختار 16% فقط الاحتراف التقليدي.

    وهذا ما يؤكد لنا أن الشباب الآن لا يريدون السير على خطى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وكيليان مبابي وهالاند، بل إيباي يانوس وغيرهم من المؤثرين.

    الاختيار السهل ينتصر دائمًا

    بالتدقيق قليلًا في هذا المشهد، سنحاول التعرف على ما قد يدور في ذهن شاب صغير أو مراهق عمره لم يصل إلى 20 سنة، في عصر أصبح المكسب السريع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هو الصفة السائدة.

    هناك طريقين ..

    الأول : بدء ممارسة كرة القدم مع أكاديمية ما، الدخول في اختبارات، محاولة النجاح فيها، ولو فشلت عليك العودة مرة أخرى، وحتى إن عبرت قد تواجه صعوبات هائلة في اجتياز مراحل الشباب في الفريق الأول.

    الأمر يحتاج إلى صمود كبير ومحاولة مستمرة ومثابرة وتطوير للذات، اعتناء هائل باللياقة البدنية والفنية والذهنية، الاستماع لنصائح المدربين وعدم الاستسلام مع مراحل الفشل والابتعاد عن المغريات.

    الطريق الثاني ..

    شراء جهاز بلاي ستيشن "أمر ممكن حتى ولو بالتقسيط"، ثم إنشاء قناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة الانتشار عن طريق الإعلانات والاهتمام بالمحتوى الخاص بك.

    لو فشلت، لا توجد مشكلة، لديك البلاي ستيشن يمكنك بيعه أو الاستمتاع به لممارسة ألعابك المفضلة، وإن نجحت، ستصبح نجمًا معروفًا بأقل مجهود وأن تجلس بمنزلك دون أن تبذل نقطة عرق واحدة.

    تتفاعل مع اللاعبين وكل هجمة وكأنك مدربًا لمانشستر سيتي أو ريال مدريد أو برشلونة، ولا بأس من محاولة المبالغة في رد الفعل وإلقاء بعض الأشياء وركلها، حتى تصبح "تريند" وتنتشر مقاطع قصيرة لك في كل مكان.

    الاختيار سهل وبسيط للغاية، ونحن في عصر الكرة لا تعيش أفضل حالاته، وهناك العديد من الشباب يعاون من النواحي الاقتصادية، الجانب الإلكتروني يعتبر أسهل لأنه متاح للجميع وإن لم تنجح فيه، فلن يهدر سنوات من عمرك في المحاولة للوصول إلى قمة كرة القدم.

    أرقام خيالية

    نحن هنا ليس لتحفيزك أيضًا أو نحاول ترويج هذا الاتجاه، الذي تسبب بشكل أو بآخر في الحدث من رغبة الشباب في خوض تجربة احتراف كرة القدم على أرض الواقع، وتركيزهم على العالم الافتراضي، بل نحاول أن نشرح لك لماذا يحدث ذلك.

    وإليك قائمة أشهر المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق ألعاب الفيديو سواء كرة قدم أو أمور أخرى :

    - مستر بيست "جيمي دونالسون" : في الوقت الحالي يقوم بتقديم أمور عامة، لكنه في الأساس كان يعتمد على الألعاب الإلكترونية، ثروته قدرت بحوالي 2.6 مليار دولار في عام 2026 ويمتلك علامات تجارية معروفة.

    - نينجا "تايلر بليفنز" : الشخص الذي جعل لعبة "فورتنايت" تنتشر بشكل واسع في أنحاء العالم وثروته 50 مليون دولار.

    - إكس كيو سي "فيليكس لينجيل" : لديه درجة كافية من الصبر للخروج في بث مباشر لأكثر من 12 ساعة يوميًا، ثروته من 40 إلى 50 مليون دولار.

    - كاي سينات : أرباحه تصل إلى أكثر من 8.5 مليون دولار سنويًا، وكسر الرقم القياسي لأكبر عدد مشتركين في منصة تويتش.

    - إيباي يانوس: شريك جيرارد بيكيه في دوري الملوك، وأرباحه تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا، ولديه شراكات مع نايكي وريد بول.

    تلك الأرباح تأتي بعدة طرق، مثل الاشتراكات الشهرية للمتابعين، الدعم المباشر والتبرعات أثناء البث بالإضافة إلى عقد الرعاية وحقوق البث.

    الأمر لم يعد يقتصر على هذا الحد، تلك الشخصيات أصبحت مشهورة أكثر من نجوم الكرة والرياضة عمومًا، ويشاركون في بطولات عملاقة تصل أرباحها إلى 40 مليون دولار، مثل بطولة The International" الخاصة بلعبة "Dota 2".

    هل تحتاج إلى المزيد من الأسباب لماذا هجر الشباب كرة القدم الحقيقية؟ كم لاعب كرة قدم وصل إلى أرباح مستر بيست ونينجا، ولو لعبت كرة قدم هل ستصل إلى القمة وتلعب في ريال مدريد وبرشلونة وليفربول؟ أم تكتفي بالتواجد في دوريات مغمورة في بلادك أو خارج تتقاضى مبالغ لا تذكر؟

    الإجابة واضحة وصريحة، الجيل الجديد اختار طريقه أو "الأغلبية" عرفت الخطة الأسهل لجني الأموال، ونحن هنا نعاين الأضرار بعدد محدود من المواهب وكرة قدم أقل متعة.