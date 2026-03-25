جيمي كاراغر يؤكد أن محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو في قائمة أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب إعلان نجم ليفربول المفاجئ عن رحيله
نهاية حقبة
أحدث ليفربول صدمة في عالم كرة القدم يوم الثلاثاء بتأكيده أن صلاح سيغادر النادي كلاعب حر في نهاية الموسم. وعلى الرغم من بقاء عام واحد على انتهاء عقده، تم التوصل إلى اتفاق يسمح للاعب البالغ من العمر 33 عامًا بالرحيل قبل الأوان، ليختتم بذلك مسيرة دامت تسع سنوات حافلة بالبطولات. منذ وصوله من روما في عام 2017 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، كان صلاح حجر الزاوية في الفريق الذي فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. ويأتي رحيله بعد عام من رحيل كيفن دي بروين، مما يترك الدوري الإنجليزي الممتاز خاليًا من موهبة أخرى من الطراز العالمي كانت تهيمن على إحصائيات الدوري لما يقرب من عقد من الزمان.
تجاوز إرث رونالدو
في مقال له بنشر في صحيفة «التلغراف»، أكد كاراغر أن التميز المستمر الذي أظهره صلاح - والذي يتجلى في تسجيله 189 هدفاً وتقديمه 92 تمريرة حاسمة في 310 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز - يضعه في فئة خاصة به. وكتب قائلاً: "في قائمة أفضل المهاجمين الأجانب الذين برعوا في إنجلترا، لا يتفوق على صلاح في الإنتاجية والثبات سوى تييري هنري. ورغم أن الكثيرين قد يجادلون بفضل لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وإيدن هازارد وجيانفرانكو زولا ودينيس بيركامب وإريك كانتونا، إلا أن أياً منهم لم يحقق نفس الأرقام المذهلة بثبات، موسم بعد موسم، مثل اللاعب المصري. كانت فترة رونالدو في مانشستر يونايتد، سواء في البداية أو عند عودته، قبل وبعد سنوات ذروته المطلقة مع ريال مدريد. يتفوق صلاح عليه عند الحكم بشكل صارم على الأداء والتأثير في الدوري الإنجليزي الممتاز. في تشكيلة الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، يُدرج صلاح تلقائيًا في الثلاثي الأمامي إلى جانب هنري ورونالدو."
الشراكة الأسطورية بين صلاح وكلوب
تركز الصورة الأوسع على العلاقة التي شكلت علامة فارقة في تاريخ كرة القدم بين صلاح ويورغن كلوب، واللذين يعتقد كاراغر أنهما "مرادفان إلى الأبد" لنهضة ليفربول الحديثة. وأشار كاراغر إلى أنه: "إذا كان كلوب هو المخرج المسرحي الكاريزمي ذو الرؤية الثاقبة، فإن صلاح كان البطل الملهم. فقد دفعت أهدافه الغزيرة ليفربول إلى آفاق كان الكثيرون يخشون ألا يتم الوصول إليها مرة أخرى، لا سيما بالنظر إلى وضع النادي عند وصوله في عام 2017. إلى جانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو اللذين لا يقلان عنه براعة، شكل صلاح جزءًا من ثلاثي الهجوم الأكثر فعالية وتدميرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".
إلى جانب النجاح التكتيكي، شدد كاراغر على قدرة صلاح البدنية التي لا مثيل لها. وأضاف: "بصرف النظر عن أهدافه الغزيرة وسرعته، هناك ميزة أخرى، أكثر تقديرًا، يجب تذكرها دائمًا عند مناقشة المكانة التي يستحقها صلاح بين العظماء. إنها قدرته الاستثنائية على المشاركة. خلال تسع مواسم في المستوى الأعلى، خاض صلاح 435 مباراة - بمتوسط يزيد قليلاً عن 48 مباراة كل عام مع ناديه. هذه أرقام استثنائية بالنظر إلى الكثافة البدنية والعقلية التي لعب بها هو وفريقه معظم تلك الفترة. لا شيء يثير إعجابي في اللعبة أكثر من لاعبي كرة القدم العالميين الذين يمتلكون تلك الرغبة في عدم تفويت أي مباراة. في حالة صلاح، كان يبدو عليه الاستياء بشكل واضح إذا تم استبداله واضطر إلى تفويت دقيقة واحدة فقط من المباراة. غالبًا ما كان الآخرون ينظرون إلى مثل هذه المظاهر من النكد بعين الاستياء. لكنني أفضل النجم الذي لا يتحمل الجلوس على مقاعد البدلاء أو في المدرجات على أولئك الذين لا يستطيعون مغادرة الملعب بسرعة كافية، متشبثين بألم بسيط. تلك الرغبة والمرونة هي علامة على العظمة الحقيقية."
الوداع الأكبر
في حين أن آخر ظهور لSalah في أنفيلد من المقرر أن يكون يوم 24 مايو ضد برينتفورد، فإن تركيزه التنافسي سيكون منصبًا على وداع أكثر إثارة في نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست يوم 30 مايو. ولا يزال ليفربول في المنافسة على الصعيدين الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه مباراة حاسمة في ربع نهائي البطولة الأوروبية ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان في أبريل. مع وجود هدف الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الأفق، فإن المسرح مهيأ أمام صلاح ليختتم مسيرته بفوز بلقب أخير قبل أن يغلق هذا الفصل التاريخي من حياته.