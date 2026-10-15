وعلى الرغم من الموقف الدرامي الذي شهدته الدقائق الأخيرة في ملعب «ستاديو أوليمبيكو»، يعتقد أسطورة ليفربول أن مدرب «البلانكوس» جوزيه مورينيو يواجه بالفعل صعوبة في التكيف مع الأجواء في العاصمة الإسبانية.
"يعاني في ريال مدريد وغير قادر على فرض هويته" .. جيمي كاراجر يصدر حكمًا قاسيًا على جوزيه مورينيو
العودة الدرامية تحجب مشكلات أعمّ
حصد ريال مدريد النقاط الثلاث في ملعب «ستاديو أوليمبيكو» مساء الأربعاء، لكن أداءه أمام روما أثار تساؤلات أكثر مما قدم إجابات. فقد وجد العملاق الإسباني نفسه متأخراً بنتيجة 3-1 مع بقاء ثماني دقائق فقط على نهاية الوقت الأصلي.
لكن انتعاشًا متأخرًا أنقذ فريق مورينيو من هزيمة محرجة. وقد بدأ كارلوس إسبي، الذي انضم إلى الفريق في الصيف، هذا الانتعاش، قبل أن يحسم كيليان مبابي وإندريك وأنطونيو روديجر الفوز بنتيجة 4-3. وتحافظ هذه النتيجة على البداية المثالية لريال مدريد في مسيرته الأوروبية، لكن الطبيعة الفوضوية للفوز سلطت الضوء على نقاط ضعف دفاعية كبيرة.
وقد ألقى الافتقار إلى السيطرة طوال المباراة بظلال من الشك على التأثير التكتيكي لمورينيو. وعلى الرغم من سمعة المدرب البرتغالي في بناء فرق حازمة ومنظمة جيدًا، يبدو فريقه الحالي غير متماسك.
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كاراجر يسلط الضوء على المعضلة التكتيكية
في حديثه مع قناة «سي بي إس سبورتس»، أعرب كاراجر عن تحفظات جدية بشأن الفترة الأولى من تولي مورينيو منصبه. وعندما سألته المذيعة كيت سكوت عما إذا كان الفريق الحالي يعكس الهوية التقليدية لمورينيو، كان المدافع السابق لليفربول صريحًا.
وقال كاراجر: «لا. أعتقد أنه من الصعب جدًّا عليهم تحقيق ذلك، لأن لديهم عددًا كبيرًا من اللاعبين الهجوميين الرائعين. عندما تذهب إلى نادٍ بهذا الحجم، لا بد أن تشركهم في التشكيلة. الأمر لا يقتصر على أن تقول لنفسك: "حسنًا، سأستبعد لاعبًا هجوميًّا وربما أضع لاعب وسط إضافيًّا في مكانه"».
يعتقد كاراجر أن الضغط المتمثل في إشراك المهاجمين النجوم يضر بالهيكل التكتيكي المفضل لمورينيو. وأضاف: «أعتقد أنه من الصعب على أي مدرب تقريبًا أن يذهب إلى ريال مدريد ويكون على طبيعته. فعليهم تقريبًا أن يلعبوا دور مدرب ريال مدريد. نحن نعلم أن جوزيه مورينيو مدرب منظم ومنضبط - وهذا واضح طوال مسيرته المهنية. لكن حتى هو لا يستطيع أن يكون كذلك في ريال مدريد».
مدرب يتعرض لضغوط مبكرة
ووفقًا لكاراجر، فإن الأداء المتقلب جعل مورينيو يبدو في موقف ضعيف. فالاعتماد على اللحظات البطولية في الدقائق الأخيرة يشير إلى عدم استقرار كامن أكثر منه إلى مرونة حقيقية.
وعلق كاراجر قائلاً: «يبدو الأمر وكأنه، حتى في هذه الأسابيع الأولى من الموسم، يتشبث بالفريق بأظافره، أو أنهم يسجلون أهدافاً في اللحظات الأخيرة، أو يحققون انتصارات بعد تأخرهم في النتيجة. إنهم لا يبدون مقنعين على الإطلاق، حقاً. لكنهم يفعلون ما يكفي فقط حتى لا تشعر بأن الأمور تنهار، أو أنها لا تسير على ما يرام. إنهم فقط يتشبثون بالموقف».
وتزيد الحاجة الملحة إلى الفوز بالبطولات من حدة الموقف. يمر ريال مدريد حالياً بموسمه الثالث على التوالي دون أي لقب، مما يضاعف التوقعات المعلقة على المدرب العائد.
- AFP
مباراة «الكلاسيكو» الحاسمة تلوح في الأفق
يبدو المستقبل القريب مقلقاً لمورينيو وفريقه. فهناك فارق كبير في النقاط بالفعل بين ريال مدريد وبرشلونة، المتصدر الحالي لدوري الدرجة الأولى الإسباني.
وسيتواجه الفريقان المتنافسان نهاية الأسبوع المقبل في مباراة «الكلاسيكو» الحاسمة. وحذر كاراجر من أن الهزيمة أمام غريمه اللدود قد تنهي فعليًا آمال ريال مدريد في الفوز باللقب قبل الأوان.
ويجب على مورينيو إيجاد طريقة لتثبيت استقرار فريقه بسرعة لإنقاذ موسمه المحلي وإنهاء فترة الجفاف التي يمر بها النادي على صعيد الألقاب.
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