لم يكن من الممكن أن تكون بداية ماركو جيامباولو كمدرب لكريمونسي أفضل من ذلك. فقد أحدث المدرب ثورة في الترتيب التكتيكي للفريق، حيث اعتمد تشكيلة 4-2-4 التي أظهرت قوة لا هوادة فيها في الاستحواذ على الكرة، مما أدى إلى تعطيل خطط فريق بارما بقيادة كارلوس كويستا بشكل كامل. سيطر تمرير الكرة السلس للفريق على الشوط الأول، حيث كاد كل من فانديبوت وفيديريكو بونازولي أن يفتتحا التسجيل في عدة مناسبات، قبل أن يُلغى هدف الأخير بداعي التسلل.

وعندما سُئل عما إذا كان يفضل سانابريا على المهاجمين الآخرين، قال جيامباولو: "خصائصه. فهو يتمتع بخصائص المهاجم، وكان بحاجة إلى قدر معين من العمل. في هذه المباراة، اعتقدت أنه كان أكثر ملاءمة للمهام والأدوار الموكلة إليه، وأعتقد أنه استجاب جيداً: فقد عمل بجد، ورأيته يشارك. وقد جاء هذا الاختيار نتيجة لطبيعة المباراة وخصائص سانابريا ودجوريتش وفاردي، التي تختلف عن بعضها البعض".