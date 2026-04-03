جيمس رودريغيز يدخل المستشفى بسبب «جفاف شديد» قبل كأس العالم 2026

تدخل الطاقم الطبي بسرعة بعد أن ظهرت على اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أعراض إرهاق شديد. وسعى الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إلى طمأنة المشجعين بتوضيح أن المشكلة ترتبط بشكل حصري بمستويات الترطيب في جسمه وليست مشكلة عضلية متكررة، على الرغم من أن توقيت الحادثة قد أثار قلقًا كبيرًا.

وقال الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيانرسمي: "يرغب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، من خلال طاقمه الطبي ومديرية المنتخبات الوطنية، في إطلاع الجمهور ووسائل الإعلام على الحالة الصحية لقائد المنتخب الكولومبي: جيمس رودريغيز".

"تم التأكيد، بعد التواصل مع أحد المراكز الطبية في ولاية مينيسوتا، أن لاعب خط الوسط يخضع لمراقبة طبية متخصصة بسبب حالة طبية غير مرتبطة بالرياضة. في اليوم التالي للمباراة ضد فرنسا، عانى اللاعب من جفاف شديد استلزم دخوله المستشفى لمدة 72 ساعة من أجل المراقبة السريرية الوقائية والتعافي".