Getty Images Sport
ترجمه
جيمس رودريغيز يدخل المستشفى بسبب «جفاف شديد» قبل كأس العالم 2026
مخاوف صحية تحيط بأحد رموز كولومبيا
أكد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم (FCF) أن جيمس رودريغيز قد تم إدخاله إلى عيادة في مينيسوتا للخضوع لمراقبة طبية لمدة 72 ساعة. واحتاج نجم ريال مدريد وإيفرتون السابق إلى علاج عاجل بعد أن عانى من "جفاف شديد" عقب الهزيمة الأخيرة لكولومبيا بنتيجة 3-1 أمام فرنسا.
- Getty Images Sport
تقدم شركة FCF آخر المستجدات الطبية
تدخل الطاقم الطبي بسرعة بعد أن ظهرت على اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أعراض إرهاق شديد. وسعى الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إلى طمأنة المشجعين بتوضيح أن المشكلة ترتبط بشكل حصري بمستويات الترطيب في جسمه وليست مشكلة عضلية متكررة، على الرغم من أن توقيت الحادثة قد أثار قلقًا كبيرًا.
وقال الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيانرسمي: "يرغب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، من خلال طاقمه الطبي ومديرية المنتخبات الوطنية، في إطلاع الجمهور ووسائل الإعلام على الحالة الصحية لقائد المنتخب الكولومبي: جيمس رودريغيز".
"تم التأكيد، بعد التواصل مع أحد المراكز الطبية في ولاية مينيسوتا، أن لاعب خط الوسط يخضع لمراقبة طبية متخصصة بسبب حالة طبية غير مرتبطة بالرياضة. في اليوم التالي للمباراة ضد فرنسا، عانى اللاعب من جفاف شديد استلزم دخوله المستشفى لمدة 72 ساعة من أجل المراقبة السريرية الوقائية والتعافي".
مخاوف بشأن اللياقة البدنية قبيل انطلاق الموسم
يواجه رودريغيز الآن سباقاً مع الزمن لإثبات جاهزيته قبل المباراة الافتتاحية لكولومبيا في كأس العالم ضد أوزبكستان يوم 17 يونيو. ويشكل افتقاره إلى اللياقة البدنية في المباريات مصدر قلق متزايد للمدرب نستور لورينزو. ولم يلعب جيمس سوى 39 دقيقة مع فريق مينيسوتا يونايتد في عام 2026، حيث عانى موسمه الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) من العديد من الانتكاسات التي حدّت من تأثيره في أمريكا الشمالية.
- Getty
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيتعاون الطاقم الطبي لنادي مينيسوتا يونايتد الآن مع المنتخب الوطني لتنظيم أعباء العمل التي يتحملها اللاعب المخضرم. ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عن مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) يوم الأحد ضد فريق لوس أنجلوس غالاكسي.