جيش الظل.. كيف تدير زوجات النجوم معركة الهدوء في كأس العالم 2026؟!

لم تعد كرة القدم مجرد استعراض للمهارات البدنية والخطط الفنية على المستطيل الأخضر بل تحولت إلى صناعة معقدة وبيئة مليئة بالضغوط.

تبرز البطولات الكبرى مثل كأس العالم كأكثر الساحات قسوة على المستوى النفسي والعصبي حيث يواجه اللاعبون ضغوطًا تتجاوز حدود التحمل البشري.

في هذا السياق يبرز دور مهم تقوده وتديره الزوجات والشريكات لحماية اللاعبين، فالصورة النمطية عن زوجات اللاعبين كونهن مجرد مرافقات يبحثن عن الأضواء تغيرت تمامًا.

تظهر التحليلات الحديثة أنهن يشكلن جيشًا خفيًا يدير الأداء الرياضي من خلال تهيئة البيئة النفسية وتنظيم فترات الراحة.

تتطلب هذه الإدارة تنفيذ مهام شديدة التعقيد تبدأ من العزل الإعلامي وتصل إلى التشجيع من المدرجات وإدارة الترتيبات المرهقة.