جيسي لينجارد يكشف أن نصيحة زميله السابق في مانشستر يونايتد ممفيس ديباي كانت "العامل الحاسم" في انتقاله إلى كورينثيانز

وافق لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عامًا على عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار تمديده لسنة إضافية. خلال حفل تقديمه الرسمي، أعرب خريج أكاديمية مانشستر يونايتد عن رغبته الواضحة في إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيده الذي جمعه خلال فترة وجوده في أولد ترافورد، مؤكدًا استعداده للتعامل مع بيئة الضغط العالي وحماسه لمساعدة النادي في الفوز بالبطولات.

وقال لينجارد خلال تقديمه: "جئت إلى هنا للفوز، للفوز بالألقاب. أعرف التوقعات، وأعرف الضغط، لكنني أحب ذلك".